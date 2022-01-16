Mateos: "İlk 30 dakikayı 90'a yaymaya çalışacağız"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, Altay maçı sonrasında konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; alanyaspor.org.tr
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Mateos: 'İlk 30 dakikayı 90'a yaymaya çalışacağız'
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16 Ocak 2022 16:29
Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Altay'ı 2-0 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, "İlk 30 dakikalık bölümdeki futbolu müsabakanın 90 dakikasına yaymaya çalışacağız." dedi.

Mateos, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, sonuçtan çok mutlu olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ilk 30 dakikalık bölümünde istedikleri oyunu sergilediklerini kaydeden Mateos, şöyle konuştu:

"İlk 30 dakikalık bölümdeki futbolu müsabakanın belli dönemlerinde yansıttığımız için mutluyuz. Henüz çok yeniyiz, ligde ikinci maçımıza çıktık. Eksiklerimize çalışacağız. İlk 30 dakikalık bölümdeki futbolu müsabakanın 90 dakikasına yaymaya çalışacağız. Geçen hafta kovid problemi yaşadık. Bazı arkadaşlarımız fiziksel olarak yıprandı. Biraz daha çalışıp eksiklerimizi gidermeye çalışacağız."

Mateos, bir soru üzerine forvet transferi yapmayı düşünmediklerini belirterek, "Elimizdeki oyuncularla en iyisini yapmaya çalışacağız." ifadesini kullandı.

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