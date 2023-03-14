Mateo: 'Dönmeye çalıştık ama kaybettik'

THY EuroLeague'de Anadolu Efes'e 90-89 kaybeden Real Madrid'de başantrenör Chus Mateo, karşılaşmanın ardından konuştu.



Mateo maça iyi başladıklarını belirterek, "İlk periyotta iyi oynadık. Anadolu Efes ikinci çeyrekten itibaren oyuna ortak olmaya başladı. Üçüncü çeyrekte de çok fazla üç sayılık basket buldular. Son periyotta dönmeye çalıştık ama sonunda bir sayıyla kaybettik." ifadelerini kullandı.





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