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Mateja Kezman'dan Fenerbahçe'ye derbi desteği!

Fenerbahçe'nin eski golcülerinden Mateja Kezman, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye destek mesajı paylaştı.

Mateja Kezman'dan Fenerbahçe'ye derbi desteği!
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02 Kasım 2018 15:21
Fenerbahçe'nin eski golcülerinden Mateja Kezman, Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesinde sarı-lacivertlilere destek mesajı yayınladı.

Eski Sırp golcü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Dün olanları unutma, kendine inan, savaş ve kazan! Haydi Fener!" Yazısı ile Fenerbahçe camiasını desteklediğini ifade etti.

Mateja Kezman, Fenerbahçe'de forma giydiği süre boyunca 69 müsabakada forma giymiş, 30 gol 10 asistlik performans sergilemişti.

Kezman, kariyeri boyunca çıktığı 394 karşılaşmada 185 gol 35 asist yapmıştı.

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