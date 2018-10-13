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Mateja Kezman'a şok suçlama! "Tutuklanabilir"

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve şu an menajerlik yapan Mateja Kezman'ın transferlerde yolsuzluk ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanabileceği iddia edildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Mateja Kezman'a şok suçlama! 'Tutuklanabilir'
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13 Ekim 2018 01:11
Süper Lig'de bir dönem Fenerbahçe'de oynayan ve şu an menajerlik yapan Mateja Kezman için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Belçika yürütülen oyuncu transferlerine bağlı yolsuzluk ve kara para aklama soruşturmasına Mateja Kezman'ın da dahil olabileceği belirtildi.

Belçika basınında yer alan habere göre; Mateja Kezman'ın menajerliğini yaptığı Sergei-Milinkovic Savic ve Adam Marusic'in transferlerinde kara para aklandı.

Kezman'ın bu transferlerde suçlu bulunduğu ve yakın zamanda tutuklama kararı çıkabileceği iddia edildi.

Milikovic-Savic 2015 yılında Genk'ten Lazio'ya 18 milyon euroya transfer oldu. Adam Marusic ise 2017'de 6.5 milyon euro karşılığında Serie A ekibine transferini gerçekleştirdi.

Mateja Kezman, 2006-2008 yılları arasında Süper Lig'de Fenerbahçe'de forma giymişti.

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