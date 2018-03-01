Matej Mitrovic'ten Beşiktaş ve transfer açıklaması

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Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan, 400 bin euro ve 100 bin euro bonus ödeme karşılığında Belçika Ligi takımlarından Club Brugge'e kiralandı. Ocak ayının sonlarında Club Brugge'ün yolunu tutan Matej Mitrovic, kısa sürede 11'de kendine yer buldu ve 6 resmi maçta forma giydi.1 Haziran 2018 tarihine kadar 4 milyon 500 bin euro ve şartlara bağlı 500 bin euro ek ödeme karşılığında Club Brugge'e transferi için opsiyonu olan 24 yaşındaki Hırvat savunma oyuncusu, Belçika basınına açıklamalarda bulundu.Beşiktaş'ta forma giyememesi hakkında konuşan Matej Mitrovic, "Belçika'daki tempo ile Beşiktaş'taki tempo çok farklı değil. Ancak Beşiktaş'ta daha fazla tecrübeye sahip, daha yaşlı futbolcular oynuyor. Club Brugge'de ise her dakika, her şeyini veren çok dinamik bir takımımız var." açıklamasını yaptı.Club Brugge ile şampiyonluk yolunda olduklarını hatırlatan Mitrovic, "Belçika'da Club Brugge'ün oyununa herkes ikna olmuş durumda. Şu anda bizden daha iyi oynayan bir takım yok." dedi.Belçika ekibi Club Brugge'ün satına alma opsiyonunu kullanıp kullanmayacağıyla ilgili soruya da yanıt veren Matej Mitrovic, "Neden olmasın? Beşiktaş gibi büyük bir kulübe transfer oldum ama oynayamadım. Bu yüzden doğru seçimler yapmak önemlidir. Neler olacak göreceğiz." diye konuştu.