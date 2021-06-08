Masumlar Apartmanı sezon finali konusu neler olacak (8 Haziran 2021 Salı)

MASUMLAR APARTMANI SEZON FİNALİ 37. BÖLÜM İZLE TIKLAYIN

Gülru ve Tomris'in ani gelişi, Naci ve Safiye arasında büyük bir gerilime sebep olur. Safiye, Naci'yi tedaviye ikna etmek için, aralarının bozulmasını bile göze alarak elindeki en güçlü kozu kullanmıştır. Naci, Safiye'ye kararını açıklamak için çok özel bir yer seçer.

Hiç beklemediği bir anda Esat'ın annesi Şennur'la tanışan Gülben, bu tanışmayı kazasız belasız atlatsa de asıl sınavı Şennur'un yemek davetinde verecektir.

İnci ise Han'a bir sürpriz planlar. Ancak bu planı gerçekleştirebilmek için Safiye'nin olmazsa olmaz kurallarından birini aşması gerekecektir.

Masumlar Apartmanı sezon finali 37. bölüm izle vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Yayınlan son bölüm Masumlar Apartmanı 37. bölüm sezon finali olarak geçiyor ve TRT 1 ekranlarında yer alıyor. Masumlar Apartmanı 8 Haziran Salı günü yeni bölüm, Masumlar Apartmanı son bölüm, Masumlar Apartmanı 37 bölüm, Masumlar Apartmanı yeni bölüm izle, Masumlar Apartmanı tek parça kesintisiz imkanları yer alıyor.İnci'nin gerçekleri öğrenmesinin ardından Han İnci'nin onu terk etmemesi için ikna etmeye çalışır. İnci ise kararlıdır. O sırada İnci'nin öğrendiği başka bir gerçek ise olayların akışını tamamen değiştirecektir.Safiye bir yandan Han ve İnci'nin yaşadıklarına üzülür, ailesini toparlamaya çalışırken, diğer yandan da Naci'nin gidişinin yaklaşmasıyla karmakarışık duygular içindedir.Esat ise Gülben'in neden onunla görüşmediğini öğrenmek için çırpınır ve sonunda Gülben'le konuşmayı başarır.Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. "Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?2004 yılında basılan Madalyonun İçi kitabı Masumlar Apartmanı dizisinde yer alan hikayelerin esin kaynağıdır. Yazarı Gülseren Budayıcıoğlu'dur. Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben, Safiye, Han karakterleri de dahil olmak üzere bir tüm eser Madalyonun İçi kitabından alıntılanmıştır.Son bölüm Masumlar Apartmanı canlı yayın 37. bölüm yayınlanıyor. Full tek parça izle Masumlar Apartmanı TRT 1 HD yayını ile 37. bölüm ekranlara 8 Haziran Salı Salı günü geliyor. Masumlar Apartmanı 37. bölüm izle TRT tek parça yine heyecanlı anlar gözlerden kaçmıyor. TRT ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı son bölüm bu akşam ekranlara geliyor 8 Haziran Salı 2021 Salı canlı izle full yeni son bölüm 37. bölüm akşamında. Dizinin konusu Masumlar Apartmanı son bölüm öncesinde okumakta yarar vardır.Masumlar Apartmanı 37. bölümün yayınlanacağı gün olan 8 Haziran 2021 Salı günü geldi çattı. Full tek parça izle Masumlar Apartmanı TRT 1 HD yayını ile 37. bölüm ekranlara 8 Haziran Salı Salı günü geliyor. Bu yeni bölümde vatandaşlar yeni bölüm Masumlar Apartmanı neler olacak merak ediyor. Senaryosuyla dikkat çeken ve beğeni kazanan Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümü yine nefesleri kesecek.