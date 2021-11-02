Masumlar Apartmanı izle TRT 1 (45. BÖLÜM) tek parça full

Masumlar Apartmanı izleyicisi yeni bölüm olarak 45. bölüm araştırmasına girişti. Yeni bölüm Masumlar Apartmanı izle arayan dizinin hayranları açısından bakıldığında 2 Kasım 2021 Salı saat 20:00'de TRT 1 ekranlarında 45. bölüm yayınlanacak. Masumlar Apartmanı 45. bölüm konusu, Masumlar Apartmanı 45. bölüm izle, Masumlar Apartmanı tek parça 45. bölüm izle, Canlı Masumlar Apartmanı yayın, Masumlar Apartmanı son bölüm izle Masumlar Apartmanı canlı izle diyerek yapılan araştırmalar merakla bekleniyor.

02 Kasım 2021 09:21
Masumlar Apartmanı izle TRT 1 (45. BÖLÜM) tek parça full
Masumlar Apartmanı 45. bölüm ekranlara geliyor ve TRT 1 ekranlarında vatandaşlar yeni bölümü merak içerisinde bekliyor. Yeni bölümde Masumlar Apartmanı bir çok beklenen yenilik ve değişiklik ekranlara gelecek ve Masumlar Apartmanı 45. bölüm izle olarak yansıyacak.

Tek parça kesintisiz canlı yayın Masumlar Apartmanı 2 Kasım Salı günü saat 20:00'de TRT 1 ekranlarında yer alıyor.

MASUMLAR APARTMANI 45. BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN  



MASUMLAR APARTMANI 45. BÖLÜM ÖZET

Memduh'un Safiye ve Gülben için "Artık yardım almalarının zamanı gelmedi mi?" sözleri üzerine Han harekete geçiyor. Han, Gülben'i psikiyatriste götürüyor. Dizinin yeni bölümünde, TV8'de yayınlanan Kırmızı Oda'da Doktor Hanım karakterini canlandıran ünlü oyuncu Binnur Kaya konuk oyuncu olarak rol alacak. Gülben, Doktor Hanım'ın kliniğine gidecek.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZET
Gülben'in sürprizi, Esat için hiç de hoş olmayan bir emrivakidir. Esat'ın verdiği tepkiyle panikleyen Gülben'in imdadına ise her zamanki gibi Safiye yetişir. Durumu düzeltmek ve Gülben'e cesaret vermek için imkansızı başaracak ve kendini aşan bir adım atacaktır. Han, Naci ve Gülben'in desteğiyle kendini yapacağı fedakarlığa hazırlayan Safiye, bir yandan da korkularıyla savaş halindedir. İyi niyetle çıktığı bu yolculuğun sonundaysa onu çok kötü bir sürpriz bekler. Bu sırada Esra, Rüya'yla ilgili bir gerçeği tesadüfen öğrenir ve bu konuda onunla yüzleşir. Ancak bu yüzleşme, bir başkasının daha Rüya'nın sırrını öğrenmesiyle sonuçlanır.

MASUMLAR APARTMANI TÜM BÖLÜMLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM İZLE NE ZAMAN?

Son bölüm Masumlar Apartmanı canlı yayın 45. bölüm yayınlanıyor. Full tek parça izle Masumlar Apartmanı TRT 1 HD yayını ile 45. bölüm ekranlara 2 Kasım Salı Salı günü geliyor. Masumlar Apartmanı 45. bölüm izle TRT tek parça yine heyecanlı anlar gözlerden kaçmıyor. TRT ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı son bölüm bu akşam ekranlara geliyor 2 Kasım Salı 2021 Salı canlı izle full yeni son bölüm 45. bölüm akşamında. Dizinin konusu Masumlar Apartmanı son bölüm öncesinde okumakta yarar vardır.

Masumlar Apartmanı yeni bölüm bekleyenler arasında 45. bölüm izle, Masumlar Apartmanı hangi gün, Masumlar Apartmanı ne zaman yayınlanacak? Masumlar Apartmanı 45. bölüm TRT 1 full izle seçeneklerini merak edenler bulunuyor. Merve Dizdar ile Ezgi Mola'nın başrol olarak oyunculuklarının yanı sıra senaryonun orjinalliği ve izleyicileri içine çeken ilginç konularıyla yayın hayatına başladığı günden bu yana ilk bölümünden itibaren ilgiyle izlenen dizi Masumlar Apartmanı'nın 45. bölümünde neler olacağı merakla bekleniyor.

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