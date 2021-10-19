Masumlar Apartmanı izle TRT 1 (43. BÖLÜM) tek parça full

İsteme sırasında yaşanan hadisenin ardından Gülben utanç ve ümitsizlik içinde kıvranır. Teselliyi ise kendi gibi anormal gördüğü tek kişide bulur. Safiye, bir yandan Gülben'le ilgilenmeye çalışırken bir yandan da Naci'nin dönüşünün sevincini yaşar. Bu sevinç, beraberinde korkuyu da getirir. İyileşmek bir kenara, Safiye'nin daha da kötülediğini görünce Naci ne yapacaktır? Naci'ninse bambaşka bir planı vardır.

Kendi yasını unutup ailesini toparlama derdine düşen Han, Safiye'ye gelen bir haberle sarsılır. Rüya ise Han'la ilgili yeni öğrendiği bir bilginin peşine düşer. Esat yaşananlardan dolayı şaşkın ve ne düşüneceğini bilemez haldedir. Gülben, tamamen ümidini kaybetmişken Esat onu bir kez daha şaşırtır.

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Yeni bölüm Masumlar Apartmanı dizisinde son bölümde yaşananların devamında ortaya çıkan olaylar gün yüzüne çıkacak ve yeniden izleyicisini ekrana kilitleyen anlara şahitlik edilecek. Rating sıralamasının zirvesinde yer alan TRT 1'de canlı yayınlanan dizisinin ikinci sezonu da beklenen ilgiyi gördü ve 19 Ekim 2021 Salı günü saat 20:00'de izleyiciler tarafından 43. bölüm olarak ekranlarda bekleniyor.Safiye, yaşadığı hayal kırıklığının ardından beklenmedik şekilde canlı ve neşelidir. Naci ise içinde bulunduğu çıkmazı çözebilmek için çaresizce çırpınır.Gülben, Safiye'nin halinden endişe duysa da elinden bir şey gelmez. Bir yandan da Şennur ve eltileriyle geçireceği günü sorunsuz atlatabilme derdindedir. Ancak yüzleşmek zorunda kalacağı bazı gerçekler onu daha da derin bir endişeye sürükleyecektir. Sonunda korkularından kurtulmak için attığı adım, belki de hayallerinin sonu olacaktır.Ceylan'ın dönüşü, Han'da hiç kapanmamış bir yarayı yeniden kanatır ve hıncını Rüya'nın yaralarına sebep olan kişiden çıkarır.Son bölüm Masumlar Apartmanı canlı yayın 43. bölüm yayınlanıyor. Full tek parça izle Masumlar Apartmanı TRT 1 HD yayını ile 43. bölüm ekranlara 19 Ekim Salı Salı günü geliyor. Masumlar Apartmanı 43. bölüm izle TRT tek parça yine heyecanlı anlar gözlerden kaçmıyor. TRT ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı son bölüm bu akşam ekranlara geliyor 19 Ekim Salı 2021 Salı canlı izle full yeni son bölüm 43. bölüm akşamında. Dizinin konusu Masumlar Apartmanı son bölüm öncesinde okumakta yarar vardır.Masumlar Apartmanı yeni bölüm bekleyenler arasında 43. bölüm izle, Masumlar Apartmanı hangi gün, Masumlar Apartmanı ne zaman yayınlanacak? Masumlar Apartmanı 43. bölüm TRT 1 full izle seçeneklerini merak edenler bulunuyor. Merve Dizdar ile Ezgi Mola'nın başrol olarak oyunculuklarının yanı sıra senaryonun orjinalliği ve izleyicileri içine çeken ilginç konularıyla yayın hayatına başladığı günden bu yana ilk bölümünden itibaren ilgiyle izlenen dizi Masumlar Apartmanı'nın 43. bölümünde neler olacağı merakla bekleniyor.