Masumlar Apartmanı izle 41. bölüm canlı

Kardeşler, babalarını kaybetme korkusuyla sarsılırken bir yandan da Han'a ulaşamamanın çaresizliği içinde boğulurlar. Gülben ve Neriman hastanede endişeli bekleyişlerini sürdürürken evdeki Safiye'ye destek hiç beklemediği birinden gelir. Sonunda Han'a haber ulaşır ancak Han yine kendisinden beklenen tepkiyi vermez. Neriman'ın okula kayıt yaptırmadığını bilen Rüya bu konuda da ipleri eline alır. Bir yandan da Han ve Anıl'a kendini kabul ettirmek için her yolu denemeye devam eder. Safiye başındaki sorunlarla ve korkularıyla boğuşurken gelen bir telefonla yeniden ayağa kalkar. Han'ın, bütün olanlardan sonra artık onları yalnız bırakmaya dayanamayıp döneceğine dair umudunu koruyan Gülben, onunla konuşmaya gittiğinde gerçeklerle yüzleşir ve radikal bir adım atar. Eve döndüğündeyse onu büyük bir sürpriz beklemektedir."

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Masumlar Apartmanı yeni bölüm bekleyenler arasında 41. bölüm izle, Masumlar Apartmanı hangi gün, Masumlar Apartmanı ne zaman yayınlanacak? Masumlar Apartmanı 41. bölüm TRT 1 full izle seçeneklerini merak edenler bulunuyor. Merve Dizdar ile Ezgi Mola'nın başrol olarak oyunculuklarının yanı sıra senaryonun orjinalliği ve izleyicileri içine çeken ilginç konularıyla yayın hayatına başladığı günden bu yana ilk bölümünden itibaren ilgiyle izlenen dizi Masumlar Apartmanı'nın 41. bölümünde neler olacağı merakla bekleniyor.Yeni bölüm Masumlar Apartmanı dizisinde son bölümde yaşananların devamında ortaya çıkan olaylar gün yüzüne çıkacak ve yeniden izleyicisini ekrana kilitleyen anlara şahitlik edilecek. Rating sıralamasının zirvesinde yer alan TRT 1'de canlı yayınlanan dizisinin 2. sezonu da beklenen ilgiyi gördü ve 5 Ekim 2021 Salı günü saat 20:00'de izleyiciler tarafından 41. bölüm olarak ekranlarda bekleniyor.Aile, Han'ın eve dönüşünün mutluluğunu yaşarken Gülben ve Esat'ın evlilik kararıyla tatlı bir telaş başlar. Hikmet, en kısa sürede Esat'ın ailesini alıp usulüne uygun şekilde Gülben'i istemeye gelmeleri konusunda diretir. Safiye hem eve yabancıların girecek olmasının stresini yaşar hem de o kadar kısa sürede evi nasıl hazırlayacaklarının derdine düşer.Rüya ise Han'la karşılaştıklarında Anıl'ın ona her şeyi anlattığından emin olur ve o umutsuzlukla Han'a önemli bir itirafta bulunur. Han'ın, Rüya ve annesinin konuşmalarına tanık olmasıyla öğrendikleri ise Rüya'ya bakışını değiştirir.Sonunda isteme günü gelir çatar. Gülben, o akşamı kazasız belasız atlatabilmek için hiç olmayacak bir plan yapar ancak bu plan onu daha da zora sokacaktır.Masumlar Apartmanı dizisinin yayınlanan son bölümü olan 40. bölümünde yaşanan olaylar şöyle: "Son bölüm Masumlar Apartmanı canlı yayın 41. bölüm yayınlanıyor. Full tek parça izle Masumlar Apartmanı TRT 1 HD yayını ile 41. bölüm ekranlara 5 Ekim Salı Salı günü geliyor. Masumlar Apartmanı 41. bölüm izle TRT tek parça yine heyecanlı anlar gözlerden kaçmıyor. TRT ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı son bölüm bu akşam ekranlara geliyor 5 Ekim Salı 2021 Salı canlı izle full yeni son bölüm 41. bölüm akşamında. Dizinin konusu Masumlar Apartmanı son bölüm öncesinde okumakta yarar vardır.