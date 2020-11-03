Masumlar Apartmanı izle, 3 Kasım yeni bölüm 8. bölüm TRT

Masumlar Apartmanı dizisi yeni bölümü 8. bölüm olarak 3 Kasım'da yayınlanacak ve 2. fragmanı da yayınlandı. Dizinin müdavimleri TRT ekranlarında yayınlanacak yeni bölüm Masumlar Apartmanı ile ilgili detayları merak ediyor ve başlama saatini bekliyor. Masumlar Apartmanı yeni bölüm, Masumlar Apartmanı 8. bölüm izle, Masumlar Apartmanı 3 Kasım 2020 son bölüm izle detayları haberimizde...

03 Kasım 2020 10:43
Masumlar Apartmanı izle, 3 Kasım yeni bölüm 8. bölüm TRT
Gerçek bir hayat hikayesi olan "Masumlar Apartmanı", Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi" romanından esinlenerek hazırlandı. Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. "Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

Yeni bölüm Masumlar Apartmanı dizisi TRT 1'de her salı olduğu gibi 13 Ekim'de de ekranlara geliyor. Masumlar Apartmanı dizisi dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor ve yeni bölümü 3 Kasım Salı günü ekrana geliyor. Gerçek bir hayat hikayesi olan "Masumlar Apartmanı", Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi" romanından esinlenerek hazırlandı. Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. "Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?
Masumlar Apartmanı 3 KASIM 2020 saat 20:00'de TRT 1'de yeni bölüm yayınlanacak.

MASUMLAR APARTMANI 8. BÖLÜM İZLE, TIKLAYIN

YENİ BÖLÜM MASUMLAR APARTMANI İZLE

Senaryosunu Dr. Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından alınarak hazırlanan ve gerçek hayata dayalı hikayelerden oluşan dizide, psikolojik sorunlarla boğuşan bir ailenin yaşadığı sıkıntılar ve aile olmanın sağladığı dayanışma ile bu sıkıntıların üstesinden gelmek için sergilediği çabalar anlatılıyor.

MASUMLAR APARTMANI 8. BÖLÜM TANITIM FRAGMAN 



MASUMLAR APARTMANI 4. BÖLÜM KONUSU NEDİR?

Han ortalığın hiçbir şekilde durulmayacağını anlayınca İnci'yi kaybetmemek için cesur bir adım atar ve ona evlenme teklifi eder. İnci teklifin şokuyla kalakalmıştır. İnci'nin karar vermesini sağlayan, çok eskiden annesi Ela tarafından yazılmış bir mektup olur. İnci bir kararın eşiğindeyken, Masumlar Apartmanı'nın girişinde Safiye onu beklemektedir. Üstelik onun hakkında yeni şeyler öğrenmiştir…

Han'ın kardeşi Gülben, dış dünyaya açılmak için adım atmaya hazırlanır ancak yılların kafes hayatını aşmak kolay olmayacaktır. Safiye'yse hem İnci'nin gelişine hem Gülben'in hayallerine karşı kendi dünyasını korumak için kılıcına sarılmıştır. Bu dünyaya kimse girmeyecek, bu dünyadan kimse çıkmayacaktır. Eve gelen sağlık görevlileri dahil..

MASUMLAR APARTMANI 6. BÖLÜM YOUTUBE

 

MASUMLAR APARTMANI 3. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Han ortalığın hiçbir şekilde durulmayacağını anlayınca İnci'yi kaybetmemek için cesur bir adım atar ve ona evlenme teklifi eder. İnci teklifin şokuyla kalakalmıştır. İnci'nin karar vermesini sağlayan, çok eskiden annesi Ela tarafından yazılmış bir mektup olur. İnci bir kararın eşiğindeyken, Masumlar Apartmanı'nın girişinde Safiye onu beklemektedir. Üstelik onun hakkında yeni şeyler öğrenmiştir…

Han'ın kardeşi Gülben, dış dünyaya açılmak için adım atmaya hazırlanır ancak yılların kafes hayatını aşmak kolay olmayacaktır. Safiye ise hem İnci'nin gelişine hem Gülben'in hayallerine karşı kendi dünyasını korumak için kılıcına sarılmıştır. Bu dünyaya kimse girmeyecek, bu dünyadan kimse çıkmayacaktır. Eve gelen sağlık görevlileri dahil.

Senaryosunu Dr. Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından alınarak hazırlanan ve gerçek hayata dayalı hikayelerden oluşan dizide, psikolojik sorunlarla boğuşan bir ailenin yaşadığı sıkıntılar ve aile olmanın sağladığı dayanışma ile bu sıkıntıların üstesinden gelmek için sergilediği çabalar anlatılıyor.

MASUMLAR APARTMANI 5. BÖLÜM TANITIM FRAGMAN 



MASUMLAR APARTMANI 6. BÖLÜM İZLE, TIKLAYIN


MASUMLAR APARTMANI 4. BÖLÜM KONUSU NEDİR?

Han ortalığın hiçbir şekilde durulmayacağını anlayınca İnci'yi kaybetmemek için cesur bir adım atar ve ona evlenme teklifi eder. İnci teklifin şokuyla kalakalmıştır. İnci'nin karar vermesini sağlayan, çok eskiden annesi Ela tarafından yazılmış bir mektup olur. İnci bir kararın eşiğindeyken, Masumlar Apartmanı'nın girişinde Safiye onu beklemektedir. Üstelik onun hakkında yeni şeyler öğrenmiştir…

Han'ın kardeşi Gülben, dış dünyaya açılmak için adım atmaya hazırlanır ancak yılların kafes hayatını aşmak kolay olmayacaktır. Safiye'yse hem İnci'nin gelişine hem Gülben'in hayallerine karşı kendi dünyasını korumak için kılıcına sarılmıştır. Bu dünyaya kimse girmeyecek, bu dünyadan kimse çıkmayacaktır. Eve gelen sağlık görevlileri dahil..

MASUMLAR APARTMANI 4. BÖLÜM YOUTUBE

 



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