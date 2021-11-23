Masumlar Apartmanı 48 bölüm TRT 1 izle

Masumlar Apartmanı 48 bölüm TRT 1 izle bu akşam yeni bölüm olarak yayınlanıyor. Masumlar Apartmanı izle arayan dizinin hayranları açısından bakıldığında 23 Kasım 2021 Salı saat 20:00'de TRT 1 ekranlarında 48. bölüm yayınlanacak. Masumlar Apartmanı 48. bölüm konusu, Masumlar Apartmanı 48. bölüm izle, Masumlar Apartmanı tek parça 48. bölüm izle, Canlı Masumlar Apartmanı yayın, Masumlar Apartmanı son bölüm izle Masumlar Apartmanı canlı izle diyerek yapılan araştırmalar merakla bekleniyor.

23 Kasım 2021 10:58
Masumlar Apartmanı 48 bölüm TRT 1 izle
Masumlar Apartmanı 48. bölüm ekranlara geliyor ve TRT 1 ekranlarında vatandaşlar yeni bölümü merak içerisinde bekliyor. Yeni bölümde Masumlar Apartmanı bir çok beklenen yenilik ve değişiklik ekranlara gelecek ve Masumlar Apartmanı 48. bölüm izle olarak yansıyacak.

MASUMLAR APARTMANI 48. BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN 



MASUMLAR APARTMANI 48. BÖLÜM ÖZET

Masumlar Apartmanı 48. bölüm özet: Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Masumlar Apartmanı, çarpıcı öyküsüyle yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Yeni bölümleri merakla ve heyecanla beklenen "Masumlar Apartmanı" nda bu hafta neler olacak:
Han, Ceylan'la karşılaşmanın etkisiyle altüst olmuşken gelen bir telefon onu gerçeklere döndürür. Yeni bir kriz sayesinde Ceylan'dan kurtulduğunu düşünür ancak işler beklediği gibi gitmez. Safiye, sokakta yapayalnız kalmanın dehşeti içindedir. Sonunda hiç beklemediği, tanıdık bir yüz yardımına yetişir. Safiye, Han'ın itirazlarına rağmen Ceylan'ı kahveye eve çağırır ve aklındakileri konuşur. Esat, Gülben ve Esra, Ceylan'ın sergisini gezerler. Safiye, Naci'yle arasına mesafe koymaya karar vermişken yaşanan bir gelişme, bu kararı uygulamasını engeller ve Safiye gecenin bir vakti kendini hiç beklemediği bir yerde bulur. Han ise olayların akışını değiştirecek bir adım atar.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZET
Masumlar Apartmanı son bölüm özet: Memduh'un Safiye ve Gülben için "Artık yardım almalarının zamanı gelmedi mi?" sözleri üzerine Han harekete geçiyor. Han, Gülben'i psikiyatriste götürüyor. Dizinin yeni bölümünde, TV8'de yayınlanan Kırmızı Oda'da Doktor Hanım karakterini canlandıran ünlü oyuncu Binnur Kaya konuk oyuncu olarak rol alacak. Gülben, Doktor Hanım'ın kliniğine gidecek.

MASUMLAR APARTMANI TÜM BÖLÜMLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM İZLE NE ZAMAN?

Son bölüm Masumlar Apartmanı canlı yayın 48. bölüm yayınlanıyor. Full tek parça izle Masumlar Apartmanı TRT 1 HD yayını ile 48. bölüm ekranlara 23 Kasım Salı Salı günü geliyor. Masumlar Apartmanı 48. bölüm izle TRT tek parça yine heyecanlı anlar gözlerden kaçmıyor. TRT ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı son bölüm bu akşam ekranlara geliyor 23 Kasım Salı 2021 Salı canlı izle full yeni son bölüm 48. bölüm akşamında. Dizinin konusu Masumlar Apartmanı son bölüm öncesinde okumakta yarar vardır.

Masumlar Apartmanı yeni bölüm bekleyenler arasında 48. bölüm izle, Masumlar Apartmanı hangi gün, Masumlar Apartmanı ne zaman yayınlanacak? Masumlar Apartmanı 48. bölüm TRT 1 full izle seçeneklerini merak edenler bulunuyor. Merve Dizdar ile Ezgi Mola'nın başrol olarak oyunculuklarının yanı sıra senaryonun orjinalliği ve izleyicileri içine çeken ilginç konularıyla yayın hayatına başladığı günden bu yana ilk bölümünden itibaren ilgiyle izlenen dizi Masumlar Apartmanı'nın 48. bölümünde neler olacağı merakla bekleniyor.



Masumlar Apartmanı 16 Kasım Salı günü saat 20:00'de TRT 1'de 48. bölüm yayınlanıyor.

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