Masumlar Apartmanı 27. bölüm izle TRT 1 HD tek parça full canlı yayın

MASUMLAR APARTMANI 27. BÖLÜM İZLE TRT 1 İÇİN TIKLAYIN

İnci, yaşadığı duygusal patlamanın ardından herkesi kaygılandıran davranışlar sergilemeye başlar. Gözü ne Han'ı ne de Memduh'la Ege'yi görür. İnci'nin kendine gelmesini sağlayan ise hiç umulmadık biri olur.



Neriman babasının ölümünden dolayı kendini suçlayan Ege'ye destek olurken kendini aşan bir harekette bulunur. Safiye ise olanların ardından kendini temizliğe verir. Tam kendine gelirken yaşanan yeni bir kriz, eski korkularını canlandırır.



Gülben, hala Esat'la iyi geçen buluşmanın etkisindeyken ondan gelen bir sürprizle yeni hayallere dalar. Han, Naci'yi göndermek konusunda kararlıdır. Ancak yaptığı hamlenin sonuçları ağır olacaktır.

Yeni bölüm beklentileri niihayete erdi ve Masumlar Apartmanı 26. bölümün yayınlanacağı gün olan 23 Mart 2021 Salı günü geldi çattı. Yayınlan son bölüm Masumlar Apartmanı 27. bölüm olarak geçiyor ve TRT 1 ekranlarında yer alıyor. Masumlar Apartmanı 23 Mart Salı günü yeni bölüm, Masumlar Apartmanı son bölüm, Masumlar Apartmanı 27. bölüm, Masumlar Apartmanı yeni bölüm izle, Masumlar Apartmanı tek parça kesintisiz imkanları yer alıyor.Masumlar Apartmanı Salı günleri seyircisi ile buluşuyor ve 27. bölümde yine heyecanlı anlar yaşanıyor. İzleyiciler 23 Mart tarihinde TRT 1 ekranlarında Masumlar Apartmanı 27. bölüm tek parça full yayınlanıyor. Yeni bölüm Masumlar Apartmanı ekranlarında 27. bölüm izle vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor.Safiye, tren garından döndükten sonra evde bambaşka bir Gülben'le karşılaşır. Gülben, yaşadıklarının yıkımıyla baş edebilmek için hiç umulmadık bir yöntem bulmuştur. Evdeki herkes bu "yeni" Gülben'i şaşkınlıkla izlerken, Han ve İnci arasındaki gerilim de artmaya devam eder. Gülben'in başına gelenlerden Esra ve Esat'ı sorumlu tutan Han, tüm köprüleri yakacak bir adım atar. Neriman ise Gamze'nin yaşadığı bir soruna çözüm bulmak isterken kendi başını belaya sokar. Müdürün Han'ı araması üzerine gelişen olaylar, Neriman'ı zor durumda bırakırken, Han ve Ege'yi karşı karşıya getirir.Senaryosunu Dr. Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından alınarak hazırlanan ve gerçek hayata dayalı hikayelerden oluşan dizide, psikolojik sorunlarla boğuşan bir ailenin yaşadığı sıkıntılar ve aile olmanın sağladığı dayanışma ile bu sıkıntıların üstesinden gelmek için sergilediği çabalar anlatılıyor.Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. "Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?2004 yılında basılan Madalyonun İçi kitabı Masumlar Apartmanı dizisinde yer alan hikayelerin esin kaynağıdır. Yazarı Gülseren Budayıcıoğlu'dur. Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben, Safiye, Han karakterleri de dahil olmak üzere bir tüm eser Madalyonun İçi kitabından alıntılanmıştır.1947 yılında Ankara'da doğan Gülseren Budayıcıoğlu, 1966 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanmış; Öğrenci iken TRT Ankara radyosunda ve televizyonunda kadrolu spiker ve sunucu olarak görev yapmıştır. 1973 yılında evlenmiş, sonrasında TRT'den ayrılıp Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü'ne asistan olarak girdi. 1977'de uzman oldu ve 1982 yılına kadar öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1982 yılında üniversitede doçent olmak üzereyken, tercihini hocalıktan değil, doktorluktan yana yaparak üniversiteden ayrıldı. Bunun akabinde, Ankara'da 23 yıl boyunca serbest hekimlik yapan Budayıcıoğlu, hastaları ile olan görüşmelerini kaleme aldığı "Madalyonun İçi" isimli kitabını çıkardı.2005 yılında en büyük hayallerinden birini gerçekleştiren Budayıcıoğlu, hastaların sosyal güvencelerini doğrultusunda, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı Ankara'nın ilk özel psikiyatri merkezini açarak Madalyon psikiyatri merkezinde kendisi gibi başarılı hekimler ile çalıştı.Türkiye'nin ilk ve tek psikiyatri merkezi olması özelliğini taşıyan merkez; ülkemizdeki her kesimden insanın başvurabileceği düzeyde olduğu için de önemli bir yer edindi.2008 yılında "Günahın Üç Rengi", "Hayata Dön" ve "Kral Kaybederse" isimli eserlerini yayınladı.2013 yılında Madalyon Psikiyatr Merkezinin Levent Şubesini açtı.Mesleki deneyimleri sonucunda yılların verdiği özel tecrübeleri herkesle paylaşmak adına kitaplar yayınladı ve Camdaki Kız romanından uyarlanan, gerçek bir hayat hikayesinin ele alındığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin ardından Kırmızı Oda dizisi ve Masumlar Apartmanı dizisine de ilham kaynağı olacak! Tecrübelerini toplum ile paylaşarak çok boyutlu işlere imza atmaya devam eden Gülseren Budayıcıoğlu hekim kimliğinin yanı sıra, projeleri ile de takdir edilmektedir.İzle Masumlar Apartmanı 27. bölüm tek parça olarak Salı akşamı saat 20:00'de ekranlarda yerini alıyor. Yeni bölümüyle Masumlar Apartmanı 23 Mart Salı günü TRT 1 ekranlarında seyirciyle yeniden buluşuyor.Masumlar Apartmanı 27. bölüm TRT 1 canlı izle, Masumlar Apartmanı izle, Masumlar Apartmanı TRT 1 tek parça, Masumlar Apartmanı yayın yeni bölüm, Canlı Masumlar Apartmanı son bölüm seçeneği ile detayları haberimizden okuyabilirsiniz.TRT ekranlarında Masumlar Apartmanı 23 Mart Salı Salı günü canlı yayın ile ekranlara gelecek. En çok sevilen dizilerin başında gelen Masumlar Apartmanı 27. bölüm 23 Mart Salı günü yayınlanıyor.