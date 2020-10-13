Masumlar Apartmanı 13 Ekim bölümü, bu akşam Masumlar Apartmanı yeni
Yeni dizi Masumlar Apartmanı 5. bölümü ile yeni bölüm olarak 13 Ekim Salı günü yayınlanacak. TRT ekranlarında izleyici ile buluşan ve kadrosuyla dikkat çeken Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümü yayınlandı. TRT'de ekranlara yansıyan dizide 4. bölüm yayınlandı ve 5. bölümün tanıtım fragmanı yayınlandı. Masumlar Apartmanı dizisi yayınlandığı günden bu yana büyük bir izleyici kitlesine ulaştı. Yapılan değerlendirmelerde görülüyor ki Masumlar Apartmanı 4. bölüm izle, Masumlar Apartmanı 5. bölüm fragman tanıtım, Masumlar Apartmanı 3. bölümde ne olmuştu? bilgileri yer alıyor.
Yeni bölüm Masumlar Apartmanı dizisi TRT 1'de her salı olduğu gibi 13 Ekim'de de ekranlara geliyor. Masumlar Apartmanı dizisi dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor ve yeni bölümü 13 Ekim Salı günü ekrana geliyor. Gerçek bir hayat hikayesi olan "Masumlar Apartmanı", Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi" romanından esinlenerek hazırlandı. Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. "Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?
Senaryosunu Dr. Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından alınarak hazırlanan ve gerçek hayata dayalı hikayelerden oluşan dizide, psikolojik sorunlarla boğuşan bir ailenin yaşadığı sıkıntılar ve aile olmanın sağladığı dayanışma ile bu sıkıntıların üstesinden gelmek için sergilediği çabalar anlatılıyor.
Han ortalığın hiçbir şekilde durulmayacağını anlayınca İnci'yi kaybetmemek için cesur bir adım atar ve ona evlenme teklifi eder. İnci teklifin şokuyla kalakalmıştır. İnci'nin karar vermesini sağlayan, çok eskiden annesi Ela tarafından yazılmış bir mektup olur. İnci bir kararın eşiğindeyken, Masumlar Apartmanı'nın girişinde Safiye onu beklemektedir. Üstelik onun hakkında yeni şeyler öğrenmiştir…
Han'ın kardeşi Gülben, dış dünyaya açılmak için adım atmaya hazırlanır ancak yılların kafes hayatını aşmak kolay olmayacaktır. Safiye'yse hem İnci'nin gelişine hem Gülben'in hayallerine karşı kendi dünyasını korumak için kılıcına sarılmıştır. Bu dünyaya kimse girmeyecek, bu dünyadan kimse çıkmayacaktır. Eve gelen sağlık görevlileri dahil..
MASUMLAR APARTMANI 4. BÖLÜM YOUTUBE
MASUMLAR APARTMANI 3. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?
Han ortalığın hiçbir şekilde durulmayacağını anlayınca İnci'yi kaybetmemek için cesur bir adım atar ve ona evlenme teklifi eder. İnci teklifin şokuyla kalakalmıştır. İnci'nin karar vermesini sağlayan, çok eskiden annesi Ela tarafından yazılmış bir mektup olur. İnci bir kararın eşiğindeyken, Masumlar Apartmanı'nın girişinde Safiye onu beklemektedir. Üstelik onun hakkında yeni şeyler öğrenmiştir…
Han'ın kardeşi Gülben, dış dünyaya açılmak için adım atmaya hazırlanır ancak yılların kafes hayatını aşmak kolay olmayacaktır. Safiye ise hem İnci'nin gelişine hem Gülben'in hayallerine karşı kendi dünyasını korumak için kılıcına sarılmıştır. Bu dünyaya kimse girmeyecek, bu dünyadan kimse çıkmayacaktır. Eve gelen sağlık görevlileri dahil.