(MASUMİYET YENİ BÖLÜM İZLE) 31 Mart Çarşamba tek parça kesintisiz full canlı yayın

Masumiyet 6. bölüm izle canlı yayın Çarşamba TV8'de yeni bölümü ekranlara geliyor. Son bölüm Masumiyet dizisi ile birlikte bir çok izleyici ekran başına kilitlenmiş ve Masumiyet 6. bölüm izle canlı yayın 31 Mart 2021 Çarşamba FOX ekranlarındaki yerini almıştı. FOX Yönetmenliğini Ömür Atay'ın, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı "Masumiyet" sürpriz gelişmelerle dolu 6. bölümüyle 31 Mart Çarşamba saat 20.00'de FOX'ta.

31 Mart 2021 09:24
(MASUMİYET YENİ BÖLÜM İZLE) 31 Mart Çarşamba tek parça kesintisiz full canlı yayın
Masumiyet 6. bölüm izle 31 Mart 2021 Çarşamba FOX izlemek istiyor. İzle Masumiyet FOX tek parça yeni bölüm 6. bölüm izlemek isteyenler Çarşamba ekranlara gelen bölümde izleyiciyle buluşuyor. Çarşamba FOX Masumiyet 6. bölüm canlı yayın izle yeni bölümüyle izlenebilecek. Yönetmenliğini Ömür Atay'ın, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı "Masumiyet"in kadrosunda ayrıca Serkay Tütüncü, İlayda Alişan, Deniz Işın, Selen Uçer, Tolga Güleç, Neslihan Arslan, Asena Tuğal, Ertuğrul Postoğlu, Alayça Gidişoğlu, Kimya Gökçe Aytaç, Gizem Ergün, Asena Keskinci, Ozan Kaya Oktu, Adin Külçe, Almina Günaydın ve Rüçhan Çalışkur gibi başarılı isimler yer alıyor.

Masumiyet 6. bölüm izle FOX Çarşamba günü 24 Mart 2021 saat 20:00'de yayınlanıyor.

MASUMİYET 6. BÖLÜM ÇARŞAMBA İZLE FOX, TIKLAYIN
 

MASUMİYET SON BÖLÜM ÖZET

Ela ve İlker'in olay yerinde yaşadıkları yüzleşme, Ela için yapbozun eksik parçalarını yerine koyar. Ela'nın hatırladıklarını kaldırması hiç kolay olmaz. Bir yandan İrem'in şok intiharıyla, diğer yanda Ela'dan gördüğü tepkiyle köşeye sıkışan İlker bir kez daha annesine sığınır. Hale, oğlunu kurtarmak için düğmeye basar ve İlker'i yurt dışına kaçırmak için harekete geçer. Diğer yanda, Bahar ve Ela'nın zorbalığa karşı verdikleri sınav, İrem'in çektiği video sonrası yaşananlarla bir kez daha alevlenir.

Ela yine hedefteki isimdir. İntiharı sonrasında yaşananlarla birlikte, İrem, Hale'nin ocağına düşer ve yeni bir hamle yapmak zorunda kalır.  Kızının, evliliği yüzünden sürüklendiği noktayı hazmedemeyen Harun, Bahar'la sessiz bir iş birliği içine girer. Bahar da, kızlar arasındaki tehlikeli düşmanlığa rağmen Harun'a güvenmeyi seçer.  Ela'nın kaybettiği bebeğini hatırlaması herkes için işin rengini değiştirirken, Hale'nin kaçış planı anne oğul için ya kurtuluş ya da sonun başlangıcıdır.

MASUMİYET 6. BÖLÜM ÖZET

Ela'nın hamileliğini hatırlaması üç aile için de sarsıcı olur. İlker, imza attığı vahşeti kabul etmek zorunda kalır, işin adli boyutundan korkan Hale, oğlu için bir kez daha düğmeye basar. Timur'un zaafları Hale'nin en büyük silahı olurken, Bahar ve Timur arasındaki ipler kopar.  Kızını nihayet Ilgaz bataklığından çıkarmayı başaran Harun'un hedefi, İrem'i boşanmaya ikna etmektir. Harun hedefi 12'den vurur. İrem ve İlker'in şok boşanması, Harun'a rahat bir nefes aldırırken, Bahar'ın en karanlık kabusu yeniden gerçek olmak üzeredir. Boşanmanın acısını kaldıramayan İrem, Ela'yı bir kez daha İlker'le vurur. Yaşadıklarına rağmen, hayatına kaldığı yerden devam etmeye kararlı olan Ela, en ağır darbeyi hiç beklemediği bir yerden alır. Ela, hayatının hiçbir zaman eskisi gibi olmayacağı gerçeğiyle yüzleşirken İlker de adım adım zihnindeki karanlıkla yüzleşmeye başlar. 

MASUMİYET KONUSU NEDİR?

Evli ve iki çocuk annesi Bahar'ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela'nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela'nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.

MASUMİYET OYUNCULARI KARAKTERLERİ

Hale Ilgaz - Hülya Avşar
Harun Orhun - Mehmet Aslantuğ
Bahar Yüksel - Deniz Çakır
Ela Yüksel - İlayda Alişan
İlker Ilgaz - Serkay Tütüncü
İrem Orhun - Deniz Işın
Yelda Demirci - Selen Uçer
Timur Yüksel - Tolga Güleç
Banu Kaya - Asena Tuğal
İsmail Ilgaz - Ertuğrul Postoğlu
Neval Hancı - Alayça Gidişoğlu



MASUMİYET NEREDE ÇEKİLİYOR?

Çarşamba FOX dizisi Masumiyet Kocaeli'nde çekimleri yapılıyor. Çekimler Kocaeli'nin Kandıra, Derince, Gebze, İzmit, Dilovası, Körfez, Kartepe, Gölcük, Karamürsel ve Başiskele gibi hemen hemen tüm ilçelerinde çekimleri gerçekleşiyor.

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