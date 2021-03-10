(MASUMİYET CANLI İZLE 3. BÖLÜM) Tek parça yeni bölüm Masumiyet, 3. bölüm Masumiyet izle full

FOX Yönetmenliğini Ömür Atay'ın, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı "Masumiyet" sürpriz gelişmelerle dolu 3. bölümüyle 10 Mart Çarşamba saat 20.00'de FOX'ta. Masumiyet 3. bölüm izle canlı yayın Çarşamba TV8'de yeni bölümü ekranlara geliyor. Son bölüm Masumiyet dizisi ile birlikte bir çok izleyici ekran başına kilitlenmiş ve Masumiyet 3. bölüm izle canlı yayın 10 Mart 2021 Çarşamba FOX ekranlarındaki yerini almıştı.

10 Mart 2021 12:15
(MASUMİYET CANLI İZLE 3. BÖLÜM) Tek parça yeni bölüm Masumiyet, 3. bölüm Masumiyet izle full
Masumiyet 3. bölüm izle yeni bölüm olarak ekranlardaki yerini alıyor. İlk bölümünden itibaret izleyiclerin ilgisini çeken Masumiyet 3. bölüm izle olarak canlı yayın izleyebilirsiniz. İzle Masumiyet FOX tek parça yeni bölüm 3. bölüm izlemek isteyenler Çarşamba ekranlara gelen bölümde izleyiciyle buluşuyor. Çarşamba FOX Masumiyet 3. bölüm canlı yayın izle yeni bölümüyle izlenebilecek. Bir çok izleyici Masumiyet 3. bölüm 10 Mart 2021 Çarşamba FOX izlemek istiyor.

Yönetmenliğini Ömür Atay'ın, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı "Masumiyet"in kadrosunda ayrıca Serkay Tütüncü, İlayda Alişan, Deniz Işın, Selen Uçer, Tolga Güleç, Neslihan Arslan, Asena Tuğal, Ertuğrul Postoğlu, Alayça Gidişoğlu, Kimya Gökçe Aytaç, Gizem Ergün, Asena Keskinci, Ozan Kaya Oktu, Adin Külçe, Almina Günaydın ve Rüçhan Çalışkur gibi başarılı isimler yer alıyor.

Masumiyet 3. bölüm izle FOX Çarşamba günü 3 Mart 2021 saat 20:00'de yayınlanıyor.

MASUMİYET 3. BÖLÜM ÇARŞAMBA İZLE FOX, TIKLAYIN
 

MASUMİYET 3. BÖLÜM ÖZET

Ela Yüksel davası gürültülü başlar. İlker'in avukatı, takıntılı ve ruh sağlığı bozuk bir Ela portresi çizer. Ortaya atılan şok deliller, Ela'nın en yakınlarının bile kafasını karıştırır. Aldığı darbeler ve geçirdiği ameliyatlar yüzünden zihninde boşluklar olan Ela bile, kendinden şüphe ederken, Bahar, her zamanki gibi kızının arkasındadır. Ne var ki Bahar'ın gücü kızını korumaya yetmez. Linç kültürünün de devreye girmesiyle birlikte, zaten sert olan süreç, Ela için psikolojik şiddete dönüşür. Diğer yanda, İlker'in tutuksuz yargılanma talebi kabul edilir. İlker eve döner ve böylece, İrem'in hayatında yeni bir dönem başlar. İrem, evliliğin pek de hayallerindeki gibi olmayan karanlık yüzüyle karşı karşıya kalır. Yıllar boyunca, sadece yumuşak ve sempatik yüzlerini gördüğü Ilgaz ailesi, şimdi bambaşka yüzleriyle karşısındadır. Harun ise kızını, Ilgazlar cenderesinden kurtarmaya kararlıdır. Kızları uğruna mücadele eden Harun ve Bahar'ın yolları kaçınılmaz şekilde birleşirken, Ela'nın zihnindeki soru işaretleri, cevabını bulmak üzeredir.

MASUMİYET SON BÖLÜM KONUSU NELER OLDU?

İlker Ilgaz'ın kendi düğününde gözaltına alınmasıyla başlayan yeni süreç, yasak aşkın üzerindeki sır perdesini aralar. Üstü kapatılmış gerçekler ve görmezden gelinen yalanlar yavaş yavaş ortaya çıkarken, Bahar ve Hale çocukları uğruna karşı karşıya gelir. 'Benim oğlum yapmaz' sözünden dönmeyen Hale, İlker'in imajını kurtarmak için harekete geçer ve İrem'le, İlker'in cezaevinde evlenmelerine ön ayak olur. Kızının gizlice evlenmesiyle deliye dönen Harun ise çoktan tarafını seçmiştir. İrem, babasının tüm çabasına rağmen, tamamen kayınvalidesinin kontrolüne geçer. Bahar, kızının yoğun bakımdan çıkmasını adalete sığınarak beklerken, Ilgaz'lar sayesinde sınırsız gücün nasıl bir şey olduğu gerçeğiyle de tanışmak üzeredir. Ela'nın gözünü açmasıyla nefesler tutulur ve dava süreci başlar. İlker'in savunma stratejisi ise son derece acımasızdır.

MASUMİYET KONUSU NEDİR?

Evli ve iki çocuk annesi Bahar'ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela'nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela'nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.

MASUMİYET OYUNCULARI KARAKTERLERİ

Hale Ilgaz - Hülya Avşar
Harun Orhun - Mehmet Aslantuğ
Bahar Yüksel - Deniz Çakır
Ela Yüksel - İlayda Alişan
İlker Ilgaz - Serkay Tütüncü
İrem Orhun - Deniz Işın
Yelda Demirci - Selen Uçer
Timur Yüksel - Tolga Güleç
Banu Kaya - Asena Tuğal
İsmail Ilgaz - Ertuğrul Postoğlu
Neval Hancı - Alayça Gidişoğlu



MASUMİYET NEREDE ÇEKİLİYOR?

Çarşamba FOX dizisi Masumiyet Kocaeli'nde çekimleri yapılıyor. Çekimler Kocaeli'nin Kandıra, Derince, Gebze, İzmit, Dilovası, Körfez, Kartepe, Gölcük, Karamürsel ve Başiskele gibi hemen hemen tüm ilçelerinde çekimleri gerçekleşiyor.

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