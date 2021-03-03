(MASUMİYET 2. BÖLÜM İZLE ÇARŞAMBA) Son bölüm FOX HD kesintisiz tek parça full 3 Şubat 2021

MASUMİYET 2. BÖLÜM ÇARŞAMBA İZLE FOX, TIKLAYIN

Çarşamba FOX Masumiyet 2. bölüm canlı yayın izle yeni bölümüyle izlenebilecek. İzle Masumiyet FOX tek parça yeni bölüm 2. bölüm izlemek isteyenler Çarşamba ekranlara gelen bölümde izleyiciyle buluşuyor. Bir çok izleyici Masumiyet 2. bölüm 3 Mart 2021 Çarşamba FOX izlemek istiyor. Yönetmenliğini Ömür Atay'ın, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı "Masumiyet"in kadrosunda ayrıca Serkay Tütüncü, İlayda Alişan, Deniz Işın, Selen Uçer, Tolga Güleç, Neslihan Arslan, Asena Tuğal, Ertuğrul Postoğlu, Alayça Gidişoğlu, Kimya Gökçe Aytaç, Gizem Ergün, Asena Keskinci, Ozan Kaya Oktu, Adin Külçe, Almina Günaydın ve Rüçhan Çalışkur gibi başarılı isimler yer alıyor.Dizinin bugün yayınlanacak ikinci bölümünde; Ela (İlayda Alişan) yaşadığı felaketle yoğun bakımda ölüm kalım savaşı verecek. Düğün gününde gözaltına alınan İlker Ilgaz'ın (Serkay Tütüncü) da tutuklanacağı bölümde, aileler çocukları için adalet arayışına girecekler. Bahar (Deniz Çakır), kızının yaşadığı şiddetten İlker Ilgaz'ı sorumlu tutarken, İlker'in annesi Hale (Hülya Avşar) ise oğlunun suçsuz olduğunu savunacak.Bölümde, oğlu İlker'i hapishaneden kurtarmak isteyen Hale hastaneye giderek Bahar'a izleyenleri şoke edecek teklifte bulunacak. Çok konuşulacak bölümde Hale, oğlunun tamamlanamayan nikahı için de düğmeye basacak. Harun'un (Mehmet Aslantuğ) kızı İrem'i yaşananlardan uzak tutmak istemesine rağmen İrem, İlker'le bu kez çok farklı şartlarda nikah masasına oturacak.İlker Ilgaz'ın kendi düğününde gözaltına alınmasıyla başlayan yeni süreç, yasak aşkın üzerindeki sır perdesini aralar. Üstü kapatılmış gerçekler ve görmezden gelinen yalanlar yavaş yavaş ortaya çıkarken, Bahar ve Hale çocukları uğruna karşı karşıya gelir. 'Benim oğlum yapmaz' sözünden dönmeyen Hale, İlker'in imajını kurtarmak için harekete geçer ve İrem'le, İlker'in cezaevinde evlenmelerine ön ayak olur. Kızının gizlice evlenmesiyle deliye dönen Harun ise çoktan tarafını seçmiştir. İrem, babasının tüm çabasına rağmen, tamamen kayınvalidesinin kontrolüne geçer. Bahar, kızının yoğun bakımdan çıkmasını adalete sığınarak beklerken, Ilgaz'lar sayesinde sınırsız gücün nasıl bir şey olduğu gerçeğiyle de tanışmak üzeredir. Ela'nın gözünü açmasıyla nefesler tutulur ve dava süreci başlar. İlker'in savunma stratejisi ise son derece acımasızdır.Evli ve iki çocuk annesi Bahar'ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela'nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela'nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.Hale Ilgaz - Hülya AvşarHarun Orhun - Mehmet AslantuğBahar Yüksel - Deniz ÇakırEla Yüksel - İlayda Alişanİlker Ilgaz - Serkay Tütüncüİrem Orhun - Deniz IşınYelda Demirci - Selen UçerTimur Yüksel - Tolga GüleçBanu Kaya - Asena Tuğalİsmail Ilgaz - Ertuğrul PostoğluNeval Hancı - Alayça GidişoğluÇarşamba FOX dizisi Masumiyet Kocaeli'nde çekimleri yapılıyor. Çekimler Kocaeli'nin Kandıra, Derince, Gebze, İzmit, Dilovası, Körfez, Kartepe, Gölcük, Karamürsel ve Başiskele gibi hemen hemen tüm ilçelerinde çekimleri gerçekleşiyor.