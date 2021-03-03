Masumiyet 2. bölüm izle canlı yayın FOX Çarşamba (3 Mart 2021)
Masumiyet 2. bölüm izle canlı yayın Çarşamba TV8'de yeni bölümü ekranlara geliyor. Son bölüm Masumiyet dizisi ile birlikte bir çok izleyici ekran başına kilitlenmiş ve Masumiyet 2. bölüm izle canlı yayın 3 Mart 2021 Çarşamba FOX ekranlarındaki yerini almıştı. FOX Yönetmenliğini Ömür Atay'ın, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı "Masumiyet" sürpriz gelişmelerle dolu 2. bölümüyle 3 Mart Çarşamba saat 20.00'de FOX'ta.
İzle Masumiyet FOX tek parça yeni bölüm 2. bölüm izlemek isteyenler Çarşamba ekranlara gelen bölümde izleyiciyle buluşuyor. Bir çok izleyici Masumiyet 2. bölüm 3 Mart 2021 Çarşamba FOX izlemek istiyor. Yönetmenliğini Ömür Atay'ın, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı "Masumiyet"in kadrosunda ayrıca Serkay Tütüncü, İlayda Alişan, Deniz Işın, Selen Uçer, Tolga Güleç, Neslihan Arslan, Asena Tuğal, Ertuğrul Postoğlu, Alayça Gidişoğlu, Kimya Gökçe Aytaç, Gizem Ergün, Asena Keskinci, Ozan Kaya Oktu, Adin Külçe, Almina Günaydın ve Rüçhan Çalışkur gibi başarılı isimler yer alıyor.
Dizinin bugün yayınlanacak ikinci bölümünde; Ela (İlayda Alişan) yaşadığı felaketle yoğun bakımda ölüm kalım savaşı verecek. Düğün gününde gözaltına alınan İlker Ilgaz'ın (Serkay Tütüncü) da tutuklanacağı bölümde, aileler çocukları için adalet arayışına girecekler. Bahar (Deniz Çakır), kızının yaşadığı şiddetten İlker Ilgaz'ı sorumlu tutarken, İlker'in annesi Hale (Hülya Avşar) ise oğlunun suçsuz olduğunu savunacak.
Bölümde, oğlu İlker'i hapishaneden kurtarmak isteyen Hale hastaneye giderek Bahar'a izleyenleri şoke edecek teklifte bulunacak. Çok konuşulacak bölümde Hale, oğlunun tamamlanamayan nikahı için de düğmeye basacak. Harun'un (Mehmet Aslantuğ) kızı İrem'i yaşananlardan uzak tutmak istemesine rağmen İrem, İlker'le bu kez çok farklı şartlarda nikah masasına oturacak.
MASUMİYET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
İlker Ilgaz'ın kendi düğününde gözaltına alınmasıyla başlayan yeni süreç, yasak aşkın üzerindeki sır perdesini aralar. Üstü kapatılmış gerçekler ve görmezden gelinen yalanlar yavaş yavaş ortaya çıkarken, Bahar ve Hale çocukları uğruna karşı karşıya gelir. 'Benim oğlum yapmaz' sözünden dönmeyen Hale, İlker'in imajını kurtarmak için harekete geçer ve İrem'le, İlker'in cezaevinde evlenmelerine ön ayak olur. Kızının gizlice evlenmesiyle deliye dönen Harun ise çoktan tarafını seçmiştir. İrem, babasının tüm çabasına rağmen, tamamen kayınvalidesinin kontrolüne geçer. Bahar, kızının yoğun bakımdan çıkmasını adalete sığınarak beklerken, Ilgaz'lar sayesinde sınırsız gücün nasıl bir şey olduğu gerçeğiyle de tanışmak üzeredir. Ela'nın gözünü açmasıyla nefesler tutulur ve dava süreci başlar. İlker'in savunma stratejisi ise son derece acımasızdır.
MASUMİYET KONUSU NEDİR?
Evli ve iki çocuk annesi Bahar'ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela'nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela'nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.
MASUMİYET OYUNCULARI KARAKTERLERİ
Hale Ilgaz - Hülya Avşar Harun Orhun - Mehmet Aslantuğ Bahar Yüksel - Deniz Çakır Ela Yüksel - İlayda Alişan İlker Ilgaz - Serkay Tütüncü İrem Orhun - Deniz Işın Yelda Demirci - Selen Uçer Timur Yüksel - Tolga Güleç Banu Kaya - Asena Tuğal İsmail Ilgaz - Ertuğrul Postoğlu Neval Hancı - Alayça Gidişoğlu
MASUMİYET NEREDE ÇEKİLİYOR?
Çarşamba FOX dizisi Masumiyet Kocaeli'nde çekimleri yapılıyor. Çekimler Kocaeli'nin Kandıra, Derince, Gebze, İzmit, Dilovası, Körfez, Kartepe, Gölcük, Karamürsel ve Başiskele gibi hemen hemen tüm ilçelerinde çekimleri gerçekleşiyor.