Masumiyet 12. bölüm izle FOX HD full

Bahar ve Hale, çocukları için sıra dışı bir iş birliği yapmak zorunda kalırken, Harun'un gizli iş birlikleri ise davanın seyrini değiştirecek güçtedir. Ela, annesinin elini tutup, İlker'e arkasını dönmeyi nihayet başarır ancak Hale'nin dava sürecini etkilemek için bulduğu radikal çözüm Ela, İlker ve İrem üçlüsünün duygusal dengelerini kökünden sarsar. Ela, Hale'nin attığı adımla dengesini kaybederken, İrem; Hale ve İlker'den hayatının en ağır darbesini yer. Bahar, Harun'un etrafını saran sis perdesini ilk kez aralarken, İlker'in son hamlesi herkesin sınırlarını zorlayacaktır.

Hale'nin planıyla köşeye sıkışan İsmail, kendi ağzıyla suçunu itiraf etmek ve teslim olmak zorunda kalır. İsmail'in şok itirafıyla yer yerinden oynarken, Umut'un o gece olay yerinde olduğunun tespit edilmesiyle davanın seyri değişir. Bahar ve Ela ortaya çıkan şok gelişmelerle sarsılır, birbirlerinden habersiz aynı gerçeği arayan anne kız, gerçekler ve yalanlar arasında arafta kalır. İsmail'in gölgesinden kurtulan Hale ve İlker için ise vakit, karanlık aile geçmişleriyle hesaplaşma vaktidir. İsmail'in yıllarca gözlerden saklamayı başardığı hastalıklı dünyası göz önüne serilirken İlker, İrem ve Ela arasındaki dengeler bir kez daha değişir. Harun'un gizli gündemleri ise saklı kalmış bambaşka gerçekleri su yüzüne çıkarmak üzeredir.

Masumiyet 12. bölüm izle 17 Mayıs 2021 Pazartesi FOX izlemek istiyor. İzle Masumiyet FOX tek parça yeni bölüm 12. bölüm izlemek isteyenler Pazartesi ekranlara gelen bölümde izleyiciyle buluşuyor. Pazartesi FOX Masumiyet 12. bölüm canlı yayın izle yeni bölümüyle izlenebilecek. Yönetmenliğini Ömür Atay'ın, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı "Masumiyet"in kadrosunda ayrıca Serkay Tütüncü, İlayda Alişan, Deniz Işın, Selen Uçer, Tolga Güleç, Neslihan Arslan, Asena Tuğal, Ertuğrul Postoğlu, Alayça Gidişoğlu, Kimya Gökçe Aytaç, Gizem Ergün, Asena Keskinci, Ozan Kaya Oktu, Adin Külçe, Almina Günaydın ve Rüçhan Çalışkur gibi başarılı isimler yer alıyor.Evli ve iki çocuk annesi Bahar'ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela'nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela'nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.Hale Ilgaz - Hülya AvşarHarun Orhun - Mehmet AslantuğBahar Yüksel - Deniz ÇakırEla Yüksel - İlayda Alişanİlker Ilgaz - Serkay Tütüncüİrem Orhun - Deniz IşınYelda Demirci - Selen UçerTimur Yüksel - Tolga GüleçBanu Kaya - Asena Tuğalİsmail Ilgaz - Ertuğrul PostoğluNeval Hancı - Alayça GidişoğluPazartesi FOX dizisi Masumiyet Kocaeli'nde çekimleri yapılıyor. Çekimler Kocaeli'nin Kandıra, Derince, Gebze, İzmit, Dilovası, Körfez, Kartepe, Gölcük, Karamürsel ve Başiskele gibi hemen hemen tüm ilçelerinde çekimleri gerçekleşiyor.Masumiyet izle 12. bölüm için FOX ekranlarında HD tek parça kesintisiz full canlı yayın ne zaman? arayışı bulunuyor. Pazartesi gününe alınan Masumiyet 12. bölüm izle 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü FOX TV'de yayınlanıyor.