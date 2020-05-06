Masum izle Blu TV! Blu TV nasıl izlenir, şifresiz izlenebilir mi?

Masum dizisi Türkiye'nin en başarılı dizilerinden birisi olarak nasıl izlenir, şifresiz izle seçeneklerinin de olduğu bir dizidir. Başrollerini usta oyuncular oynar ve Masum izle Blu TV seçeneği gibi Masum izle Netflix seçeneği ile de diziyi izleyebilirsiniz. Usta oyuncu Haluk Bilginer'in de kadrosunda yer aldığı online dizi Masum önümüzdeki günlerde Blu Tv ekranlarında olacak. Haluk Bilginer'in yeni dizisi Masum'un konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu. Çalışmalarına geçtiğimiz haziran ayında başlanan "Masum", ocak ayında Blu TV'de yayınlanmaya başlayacak. Her biri 60 dakika olmak üzere 8 bölüm olarak çekilecek Masum dizisi aynı zamanda ilk reklamsız dizi olacak. Dizinin başrollerinde ise Haluk Bilginer, Nur Sürer, Ali Atay, Okan Yalabık, Serkan Keskin, Tülin Özen ve Bartu Küçükçağlayan var. D Prodictions imzalı projenin yönetmen koltuğunda ise Altın Portakal başarısına sahip Seren Yüce olacak. Konusu: Polisiye ve drama türünde olacak Masum dizisi Berkun Oyan'ın Bayrak adlı tiyatro oyunundan diziye uyarlanacak.

06 Mayıs 2020 06:11
Masum izle Blu TV! Blu TV nasıl izlenir, şifresiz izlenebilir mi?
Polisiye-Dram kategorisinin sevilen dizileri arasında yerini alan Masum dizisi, emekli bir komiser olan Cevdet ve karısının bir gece oğullarının gelmesiyle değişen hayatını anlatıyor. Dizide kardeşi ve eşi ölen Tarık'ın akli dengesinin bozulması ve polis Yusuf'un bu aileyi ziyaret etmesi ile sırların da ortaya çıkması anlatılıyor. Dizinin çekimleri İstanbul'da yer alan Şile ve Ağva'da yapıldı.

Masum dizisinin konusu nedir?
Başlarda sıradan görünen bir Türk ailesinin etrafında yaşanan olayları Polise ve Dram harmanlanarak ekranlara taşınacak. Emekli bir komiser olan Cevdet (Haluk Bilginer) ve karısı emekliliklerini şehirdeki uzak bir çiftlikte huzur içinde geçirirken birden küçük oğullarının bir gece yarısı korkunç bir haberle eve gelmesiyle ailenin hayatı mahvolur.



Dizinin konusu basitçe anlatmak gerekirse, Komiser Cevdet'in ailesinin trajedisini anlatan bir gizem dizisi. Bir kaza sonucu kardeşi ve eşini kaybeden Tarık, akli dengesini yitirmiştir ve günlerini küçük bir sahil kasabasında babası ve annesiyle beraber geçirmektedir. Ancak Komiser Yusuf'un bu kasabaya tatile gelmesinin ardından, işlerin tam olarak da böyle olmadığı yavaş yavaş ortaya çıkacak ve bir ailenin parçalanışı gözler önüne serilecektir.

Masum dizisi nerede çekildi?

Masum dizisinin çekimleri daha çok İstanbul, Şile ve Ağva'da gerçekleşti.



Masum dizisinin oyuncuları kimler?

Masum dizisinin oyuncuları şöyle:

Haluk Bilginer (Cevdet)

Ali Atay (Yusuf)

Okan Yalabık (Tarık)

Serkan Keskin (Taner)

Tülin Özen (Emel)

Nur Sürer (Nermin)

Bartu Küçükçağlayan (Selim)

Tür: Dram ,  Polisiye

Yönetmen: Seren Yüce

Senarist: Berkun Oya

Yapımı: 2017



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MASUM DİZİSİ NETFLİX'TE

Netflix Türkiye'ye giriş yaptığından beri büyük ilgi gördü ve dizi, film, belgesel gibi yapımlar çok izlenir oldu. Netflix üyelik fiyat bilgilendirmesi, abonelik türleri, HD netflix, UHD Netflix gibi farklı seçenekleriyle kesenize göre abone olabilirsiniz. Netflix abonelik ücreti merakı konusunda kafadaki soru işaretlerini giderici Netflix resmi olarak nasıl alınır sorusunun cevabını değerlendirdik. Bu gelişmeler ışığında detaylandırmalara bakarak siz de Netflix abonelik ücretini kesenize göre belirleyebilirsiniz. Netflix kaç para sorusuna yönelik fiyat bilgilendirmesini haberimizde bulabilirsiniz.Ünlü dizi ve film yayın platformu Netflix nasıl izlenir konusunda bir çok cevap var. Bunlar bilgisayar, akıllı telefon, tablet, smart tv uygulaması vb. şeklinde sıralanabilir.

 

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NETFLİX NEDİR?






Netflix; çok çeşitli ödüllü film, dizi, belgesel ve daha fazlasının internete bağlı binlerce cihaz üzerinden rahatlıkla izlenilmesini sağlayan bir yayın hizmeti olarak adlandırılabilir. Netflix'in en güzel özelliklerinden biri ise içeriği; tek bir reklam dahi görmeden, sınırsız ve kesintisiz olarak izleme olanağı sağlaması. Bir diğer özelliği ise Netflix'te her zaman keşfedilecek yeni bir dizi ya da filmin olması. Netflix'te her ay yüzlerce yeni dizi, film ya da programlar eklenmekte. Bu da Netflix platformunun güncelliğini her daim korumasını sağlıyor.

NETFLİX ÜCRETİ NE KADAR?

Netflix ücret konusunda kullanıcılarına büyük kolaylıklar sağlıyor. Netflix üyeliği gerçekleştirdiğinizde ilk ay ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Eğer sonrasında kullanmak istemiyorsanız, Netflix üyelik iptali için günün 24 saati hiçbir taahhüt, sözleşme ya da iptal ücreti olmadan üyeliğinizi iptal etmeniz mümkün. Eğer Netflix platformu hoşunuza giderse de hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Üyeliğiniz siz iptal edene kadar devam edecektir.

Netflix üyelik sırasında kullanıcılarına Basic, Standart ve Premium olmak üzere üç farklı yayın planı sunuluyor. Bu üç ayrı plandan birini seçen kullanıcılar diledikleri dizi, film ve programları izleme imkanına sahip oluyorlar. Peki ya Netflix kullanım planlarının farkları nelerdir?

Netflix Basic Paket: Aynı anda sadece tek bir cihazın yayın izlemesine imkan veriyor. İçerikte standart çözünürlük sağlıyor. Ücreti ise aylık sadece 15.99 TL.
Netflix Standart Paket: Aynı anda iki cihazdan yayın izleme olanağı mevcut. Ayrıca içeriklerde HD yayın (720p) çözünürlük sağlıyor. Ücreti ise aylık sadece 27.99 TL.
Netflix Premium Paket: Aynı anda 4 cihaza kadar yayın izleme imkanı var. İçeriklerde HD ve Ultra HD (1080 / 4K) çözünürlük sağlıyor. Aylık ücreti ise sadece 39.99 TL.



NETFLİX CİNAYET SÜSÜ NASIL İZLENİR?

Netflix'te film izlemek için öncelikle platforma üye olmanız gerekiyor. İlk kez üye olacaklara Netflix tarafından bir süre ücretsiz deneme imkanı veriliyor. Daha sonra istendiği taktirde Netflix üzerinden paketler satın alarak film ve dizi izlemeye devam edebilirsiniz. Ultra HD görüntü kalitesinde film ve dizi izlemek isteyenlerin vereceği ücret, aylık 39.99 lira olarak belirlendi.

Kredi kartı bilgilerinizi kaydederek, otomatik paket uzatımı yapılabiliyor.

AŞK 101 DİZİSİ ÜCRETLİ Mİ? NASIL İZLEYEBİLİRİM?

Evet. Netflix'e, haftalık olarak ödeyeceğiniz ücret karşılığında üye olarak Aşk 101 dizisini izleyebilirsiniz. Ancak ödeyeceğiniz ücret yalnızca bu dizi için değil! Platformda yer alan yüzlerce program ve diziyi de kapsıyor... Aşk 101 dizisini nasıl izleyebilirim? Netflix üyelerine istedikleri dizi veya programları diledikleri anda izleme fırsatı sunuyor. Netflix izleme yazılımını Netflix uygulamasına sahip herhangi bir cihazdan (Akıllı TV, oyun konsolları, akıllı telefon, tablet...) kullanabilirsiniz. Netflix'in kendi internet sitesi de dizi, program veya belgesel izlemek için kullanıma hazır...

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