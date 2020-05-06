Masum izle Blu TV! Blu TV nasıl izlenir, şifresiz izlenebilir mi?

BLU TV ABONELİK ÜCRETİ

Yerli & Yabancı film ve diziler BluTV özel yapımları





Altyazı & Dublaj ve HD kalitesiyle

BLU TV PARALI MI?



Blutv'ye abonelik ücretli. Aylık 19,90 lira ödeme yaparak bütün film ve dizileri reklamsız ve tek parça halinde izleyebilirsiniz.



BLU TV NASIL İZLENİR?



BluTV istediğiniz zaman, istediğiniz yerden, birbirinden farklı dizi, film ve canlı yayını reklamsız izlemenizi sağlayan, Doğan Holding çatısı altında kurulmuş bir dijital televizyondur. İnternet bağlantısı ile bilgisayar, tablet, mobil cihazlar ya da akıllı televizyonlar üzerinden her ay güncellenen yerli ve yabancı film ve dizilere, canlı TV yayınına, spor, yaşam, yetişkin içeriklerine ve en önemlisi sadece BluTV'de bulabileceğiniz BluTV üyelerine özel yerli yapımlara kolayca ulaşabilirsiniz. BluTV, üyelerine istedikleri zaman, istedikleri yerden zengin bir içeriğe ulaşabilme özgürlüğü sunar. Bilgisayar, cep telefonu ve tablet gibi mobil cihazlar (ios ve android) ya da akıllı tv gibi geniş ekranlardan, sürekli güncellenen içerikleri, reklamsız izlemenizi sağlar. Kurulum ve taahhüt gerektirmeyen, kolayca iptal edilebilen BluTV üyeliğinden, internet bağlantısı olan herkes yararlanabilir. BluTV'yi 7 gün boyunca ücretsiz deneyebilir ve istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Deneme sürecinde hiçbir şekilde ödeme alınmayacaktır. Hesabım sayfasında belirtilen otomatik yenilenme tarihinde tutar çekilerek hizmetiniz 1 ay uzatılır. Bilgisayarınızdan Blu TV adresini girere, cep telefonu ve tabletinize (iOS ve Android), Smart TV ve Apple TV'nize BluTV uygulamasını yükleyerek, internet bağlantısı mevcut olan her yerden erişebilirsiniz.







MASUM DİZİSİ NETFLİX'TE



Netflix Türkiye'ye giriş yaptığından beri büyük ilgi gördü ve dizi, film, belgesel gibi yapımlar çok izlenir oldu. Netflix üyelik fiyat bilgilendirmesi, abonelik türleri, HD netflix, UHD Netflix gibi farklı seçenekleriyle kesenize göre abone olabilirsiniz. Netflix abonelik ücreti merakı konusunda kafadaki soru işaretlerini giderici Netflix resmi olarak nasıl alınır sorusunun cevabını değerlendirdik. Bu gelişmeler ışığında detaylandırmalara bakarak siz de Netflix abonelik ücretini kesenize göre belirleyebilirsiniz. Netflix kaç para sorusuna yönelik fiyat bilgilendirmesini haberimizde bulabilirsiniz.Ünlü dizi ve film yayın platformu Netflix nasıl izlenir konusunda bir çok cevap var. Bunlar bilgisayar, akıllı telefon, tablet, smart tv uygulaması vb. şeklinde sıralanabilir.







NETFLIX'E RESMİ İNTERNET SİTESİNE GİTMEK İÇİN TIKLAYIN



NETFLİX NEDİR?













Netflix; çok çeşitli ödüllü film, dizi, belgesel ve daha fazlasının internete bağlı binlerce cihaz üzerinden rahatlıkla izlenilmesini sağlayan bir yayın hizmeti olarak adlandırılabilir. Netflix'in en güzel özelliklerinden biri ise içeriği; tek bir reklam dahi görmeden, sınırsız ve kesintisiz olarak izleme olanağı sağlaması. Bir diğer özelliği ise Netflix'te her zaman keşfedilecek yeni bir dizi ya da filmin olması. Netflix'te her ay yüzlerce yeni dizi, film ya da programlar eklenmekte. Bu da Netflix platformunun güncelliğini her daim korumasını sağlıyor.



NETFLİX ÜCRETİ NE KADAR?



Netflix ücret konusunda kullanıcılarına büyük kolaylıklar sağlıyor. Netflix üyeliği gerçekleştirdiğinizde ilk ay ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Eğer sonrasında kullanmak istemiyorsanız, Netflix üyelik iptali için günün 24 saati hiçbir taahhüt, sözleşme ya da iptal ücreti olmadan üyeliğinizi iptal etmeniz mümkün. Eğer Netflix platformu hoşunuza giderse de hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Üyeliğiniz siz iptal edene kadar devam edecektir.



Netflix üyelik sırasında kullanıcılarına Basic, Standart ve Premium olmak üzere üç farklı yayın planı sunuluyor. Bu üç ayrı plandan birini seçen kullanıcılar diledikleri dizi, film ve programları izleme imkanına sahip oluyorlar. Peki ya Netflix kullanım planlarının farkları nelerdir?



Netflix Basic Paket: Aynı anda sadece tek bir cihazın yayın izlemesine imkan veriyor. İçerikte standart çözünürlük sağlıyor. Ücreti ise aylık sadece 15.99 TL.

Netflix Standart Paket: Aynı anda iki cihazdan yayın izleme olanağı mevcut. Ayrıca içeriklerde HD yayın (720p) çözünürlük sağlıyor. Ücreti ise aylık sadece 27.99 TL.

Netflix Premium Paket: Aynı anda 4 cihaza kadar yayın izleme imkanı var. İçeriklerde HD ve Ultra HD (1080 / 4K) çözünürlük sağlıyor. Aylık ücreti ise sadece 39.99 TL.







NETFLİX CİNAYET SÜSÜ NASIL İZLENİR?



Netflix'te film izlemek için öncelikle platforma üye olmanız gerekiyor. İlk kez üye olacaklara Netflix tarafından bir süre ücretsiz deneme imkanı veriliyor. Daha sonra istendiği taktirde Netflix üzerinden paketler satın alarak film ve dizi izlemeye devam edebilirsiniz. Ultra HD görüntü kalitesinde film ve dizi izlemek isteyenlerin vereceği ücret, aylık 39.99 lira olarak belirlendi.



Kredi kartı bilgilerinizi kaydederek, otomatik paket uzatımı yapılabiliyor.



AŞK 101 DİZİSİ ÜCRETLİ Mİ? NASIL İZLEYEBİLİRİM?



Evet. Netflix'e, haftalık olarak ödeyeceğiniz ücret karşılığında üye olarak Aşk 101 dizisini izleyebilirsiniz. Ancak ödeyeceğiniz ücret yalnızca bu dizi için değil! Platformda yer alan yüzlerce program ve diziyi de kapsıyor... Aşk 101 dizisini nasıl izleyebilirim? Netflix üyelerine istedikleri dizi veya programları diledikleri anda izleme fırsatı sunuyor. Netflix izleme yazılımını Netflix uygulamasına sahip herhangi bir cihazdan (Akıllı TV, oyun konsolları, akıllı telefon, tablet...) kullanabilirsiniz. Netflix'in kendi internet sitesi de dizi, program veya belgesel izlemek için kullanıma hazır...



Netflix; çok çeşitli ödüllü film, dizi, belgesel ve daha fazlasının internete bağlı binlerce cihaz üzerinden rahatlıkla izlenilmesini sağlayan bir yayın hizmeti olarak adlandırılabilir. Netflix'in en güzel özelliklerinden biri ise içeriği; tek bir reklam dahi görmeden, sınırsız ve kesintisiz olarak izleme olanağı sağlaması. Bir diğer özelliği ise Netflix'te her zaman keşfedilecek yeni bir dizi ya da filmin olması. Netflix'te her ay yüzlerce yeni dizi, film ya da programlar eklenmekte. Bu da Netflix platformunun güncelliğini her daim korumasını sağlıyor.Netflix ücret konusunda kullanıcılarına büyük kolaylıklar sağlıyor. Netflix üyeliği gerçekleştirdiğinizde ilk ay ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Eğer sonrasında kullanmak istemiyorsanız, Netflix üyelik iptali için günün 24 saati hiçbir taahhüt, sözleşme ya da iptal ücreti olmadan üyeliğinizi iptal etmeniz mümkün. Eğer Netflix platformu hoşunuza giderse de hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Üyeliğiniz siz iptal edene kadar devam edecektir.Netflix üyelik sırasında kullanıcılarına Basic, Standart ve Premium olmak üzere üç farklı yayın planı sunuluyor. Bu üç ayrı plandan birini seçen kullanıcılar diledikleri dizi, film ve programları izleme imkanına sahip oluyorlar. Peki ya Netflix kullanım planlarının farkları nelerdir?Netflix Basic Paket: Aynı anda sadece tek bir cihazın yayın izlemesine imkan veriyor. İçerikte standart çözünürlük sağlıyor. Ücreti ise aylık sadece 15.99 TL.Netflix Standart Paket: Aynı anda iki cihazdan yayın izleme olanağı mevcut. Ayrıca içeriklerde HD yayın (720p) çözünürlük sağlıyor. Ücreti ise aylık sadece 27.99 TL.Netflix Premium Paket: Aynı anda 4 cihaza kadar yayın izleme imkanı var. İçeriklerde HD ve Ultra HD (1080 / 4K) çözünürlük sağlıyor. Aylık ücreti ise sadece 39.99 TL.Netflix'te film izlemek için öncelikle platforma üye olmanız gerekiyor. İlk kez üye olacaklara Netflix tarafından bir süre ücretsiz deneme imkanı veriliyor. Daha sonra istendiği taktirde Netflix üzerinden paketler satın alarak film ve dizi izlemeye devam edebilirsiniz. Ultra HD görüntü kalitesinde film ve dizi izlemek isteyenlerin vereceği ücret, aylık 39.99 lira olarak belirlendi.Kredi kartı bilgilerinizi kaydederek, otomatik paket uzatımı yapılabiliyor.Evet. Netflix'e, haftalık olarak ödeyeceğiniz ücret karşılığında üye olarak Aşk 101 dizisini izleyebilirsiniz. Ancak ödeyeceğiniz ücret yalnızca bu dizi için değil! Platformda yer alan yüzlerce program ve diziyi de kapsıyor... Aşk 101 dizisini nasıl izleyebilirim? Netflix üyelerine istedikleri dizi veya programları diledikleri anda izleme fırsatı sunuyor. Netflix izleme yazılımını Netflix uygulamasına sahip herhangi bir cihazdan (Akıllı TV, oyun konsolları, akıllı telefon, tablet...) kullanabilirsiniz. Netflix'in kendi internet sitesi de dizi, program veya belgesel izlemek için kullanıma hazır... Blutv'ye abonelik ücretli. Aylık 19,90 lira ödeme yaparak bütün film ve dizileri reklamsız ve tek parça halinde izleyebilirsiniz.BluTV istediğiniz zaman, istediğiniz yerden, birbirinden farklı dizi, film ve canlı yayını reklamsız izlemenizi sağlayan, Doğan Holding çatısı altında kurulmuş bir dijital televizyondur. İnternet bağlantısı ile bilgisayar, tablet, mobil cihazlar ya da akıllı televizyonlar üzerinden her ay güncellenen yerli ve yabancı film ve dizilere, canlı TV yayınına, spor, yaşam, yetişkin içeriklerine ve en önemlisi sadece BluTV'de bulabileceğiniz BluTV üyelerine özel yerli yapımlara kolayca ulaşabilirsiniz. BluTV, üyelerine istedikleri zaman, istedikleri yerden zengin bir içeriğe ulaşabilme özgürlüğü sunar. Bilgisayar, cep telefonu ve tablet gibi mobil cihazlar (ios ve android) ya da akıllı tv gibi geniş ekranlardan, sürekli güncellenen içerikleri, reklamsız izlemenizi sağlar. Kurulum ve taahhüt gerektirmeyen, kolayca iptal edilebilen BluTV üyeliğinden, internet bağlantısı olan herkes yararlanabilir. BluTV'yi 7 gün boyunca ücretsiz deneyebilir ve istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Deneme sürecinde hiçbir şekilde ödeme alınmayacaktır. Hesabım sayfasında belirtilen otomatik yenilenme tarihinde tutar çekilerek hizmetiniz 1 ay uzatılır. Bilgisayarınızdan Blu TV adresini girere, cep telefonu ve tabletinize (iOS ve Android), Smart TV ve Apple TV'nize BluTV uygulamasını yükleyerek, internet bağlantısı mevcut olan her yerden erişebilirsiniz.Netflix Türkiye'ye giriş yaptığından beri büyük ilgi gördü ve dizi, film, belgesel gibi yapımlar çok izlenir oldu. Netflix üyelik fiyat bilgilendirmesi, abonelik türleri, HD netflix, UHD Netflix gibi farklı seçenekleriyle kesenize göre abone olabilirsiniz. Netflix abonelik ücreti merakı konusunda kafadaki soru işaretlerini giderici Netflix resmi olarak nasıl alınır sorusunun cevabını değerlendirdik. Bu gelişmeler ışığında detaylandırmalara bakarak siz de Netflix abonelik ücretini kesenize göre belirleyebilirsiniz. Netflix kaç para sorusuna yönelik fiyat bilgilendirmesini haberimizde bulabilirsiniz.Ünlü dizi ve film yayın platformu Netflix nasıl izlenir konusunda bir çok cevap var. Bunlar bilgisayar, akıllı telefon, tablet, smart tv uygulaması vb. şeklinde sıralanabilir.

Polisiye-Dram kategorisinin sevilen dizileri arasında yerini alan Masum dizisi, emekli bir komiser olan Cevdet ve karısının bir gece oğullarının gelmesiyle değişen hayatını anlatıyor. Dizide kardeşi ve eşi ölen Tarık'ın akli dengesinin bozulması ve polis Yusuf'un bu aileyi ziyaret etmesi ile sırların da ortaya çıkması anlatılıyor. Dizinin çekimleri İstanbul'da yer alan Şile ve Ağva'da yapıldı.Başlarda sıradan görünen bir Türk ailesinin etrafında yaşanan olayları Polise ve Dram harmanlanarak ekranlara taşınacak. Emekli bir komiser olan Cevdet (Haluk Bilginer) ve karısı emekliliklerini şehirdeki uzak bir çiftlikte huzur içinde geçirirken birden küçük oğullarının bir gece yarısı korkunç bir haberle eve gelmesiyle ailenin hayatı mahvolur.Dizinin konusu basitçe anlatmak gerekirse, Komiser Cevdet'in ailesinin trajedisini anlatan bir gizem dizisi. Bir kaza sonucu kardeşi ve eşini kaybeden Tarık, akli dengesini yitirmiştir ve günlerini küçük bir sahil kasabasında babası ve annesiyle beraber geçirmektedir. Ancak Komiser Yusuf'un bu kasabaya tatile gelmesinin ardından, işlerin tam olarak da böyle olmadığı yavaş yavaş ortaya çıkacak ve bir ailenin parçalanışı gözler önüne serilecektir.Masum dizisinin çekimleri daha çok İstanbul, Şile ve Ağva'da gerçekleşti.Masum dizisinin oyuncuları şöyle:Haluk Bilginer (Cevdet)Ali Atay (Yusuf)Okan Yalabık (Tarık)Serkan Keskin (Taner)Tülin Özen (Emel)Nur Sürer (Nermin)Bartu Küçükçağlayan (Selim)Tür: Dram , PolisiyeYönetmen: Seren YüceSenarist: Berkun OyaYapımı: 2017Blu TV izlemek için aylık paralı ücretli abone olmak gerekir. Bir çok dizi film yapımının yanı sıra hangi filmler var, blu tv de hangi diziler var bilgilerine ulaşabilirsiniz. Blu Tv hemen izle! Blu TV nasıl izlenir ve ücretli midir? Peki Blu TV'den hangi diziler yayınlanacak? sorularının yantına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki Blu Tv üyeliği nasıl yapılıyor ve ayda kaç TL ödeniyor? İşte Blu TV hakkında tüm merak edilenler...bonelik için sadece adınız, soyadınız ve e-posta adresiniz ve bir de tabii ki şifre gerekli. Bu adımları atladıktan sonra ise karşınıza ödeme için kredi kartı bilgilerinin istendiği ekran gelecek. Buradan ad, soyad, kartın geçerlilik tarihi, kart numarası ve kartgın güvenlik kodunu girdikten sonra devam butonuna basıyorsunuz. Abonelik işlemleriniz tamam. İlk kez abone olanlara bir haftalık ücretsiz kullanım hakkı sunuluyor. Bu kullanım hakkını dolduktan sonra aboneliğinizi iptal edebilirsiniz. Bunun için "Hesabım" sayfasına giderek, "İptal Et" butonunu tıklamanız yeterlidir. Blutv'de yerli, yabancı film, dizi ve belgesel bulabilirsiniz. Her ay minimum 100 adet yerli film, sinema ve diziye ulaşmak mümkün.