Masuaku'ya Yunanistan'dan talip

Beşiktaş'ta performansı ve sözleşmesi nedeniyle kadroda düşünülmeyen Arthur Masuaku, İngiliz Championship ekibi Hull City'den sonra Yunanistan'dan Olympiakos'un da listesine girdi.



Siyah-beyazlıların sezon başında West Ham United'dan bedelsiz olarak kiraladığı ve maaşının sadece 800 bin Euro'luk kısmını ödediği oyuncunun sözleşmesinde "25 maça çıkması halinde 2.2 milyon Euro'ya bonservisi alınır ve oyuncuyla kulüp arasındaki kontrat da 3 yıllığına otomatik olarak devreye girer" maddesi yer alıyor.



29 yaşındaki oyuncu, bu sezon Süper Lig'de 12 maça çıktı. 1001 dakika sahada kalırken 2 asist yaptı.



