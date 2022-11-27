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Masuaku'nun yerine gelecek isim belli oldu

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yeterli bulmadığı Arthur Masuaku'nun yerine Casper Höjer gündeme alındı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Twitter
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Masuaku'nun yerine gelecek isim belli oldu
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27 Kasım 2022 11:31
Süper Lig'de şampiyonluk yarışına girmek isteyen Beşiktaş'ta ara transfer döneminde hareketlilik bekleniyor. Şenol Güneş, Masuaku'nun performansını yetersiz buldu. Güneş, Kongolu sol bek ile yolların ayrılmasını istiyor.

İLK HEDEF OLACAK

Yönetim Güneş'in kararı sonrası Masuaku ile fesih görüşmelerine başlayacak. Ayrıca bu pozisyona yeni isimler bakılıyor. Siyah-beyazlıların gündemine Sparta Prag forması giyen Casper Höjer geldi.

1 NUMARALI HEDEF

Tecrübeli çalıştırıcının Ceyhun Kazancı'nın scout listesinde. Kazancı'nın Danimarkalı sol beki çok beğendiği ve oyuncu için olumlu rapor verdiği belirtildi. Siyah-Beyazlı yönetim Masuaku ile sözleşme feshinde orta yolu bulabilirse 28 yaşındaki Danimarkalı sol bek Siyah-beyazlıların transferde 1 numaralı hedefi olacak gibi görünüyor.

Sparta Prag formasıyla 15 maça çıktı. Casper Höjer bu mücadelelerde 2 gol, 8 asistlik performansıyla dikkat çekiyor. Yıldız sol bekin takımı ile sözleşmesi 2024'te sona erecek.

(Fotoğraf kaynak: Sparta Prag Twitter)

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