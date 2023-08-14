Masuaku: "İlk yarı gibi olamayız"

Arthur Masuaku, Karagümrük karşılaşması sonrası konuştu.

, Fotoğraf; AA
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Masuaku: 'İlk yarı gibi olamayız'
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14 Ağustos 2023 23:22
Son güncelleme 14 Ağustos 2023 23:55
Arthur Masuaku, Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'ü tek golle yendiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Masuaku karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Lige iyi başladık. Dürüst olmak gerekirse takım olarak ilk yarıda kötüydük. İkinci yarıda tehlikeler yarattık. Lige doğru yolda başladık. Perşembe maçımız var, umarım daha iyi bir futbolla o maçı kazanacağız." sözlerini kullandı.

Siyah beyazlı oyuncu ilk yarıdaki oyunlarını tekrarlamak istemediklerini belirterek, "Son dönemde geçirdiğimiz periyottan bahsedemeyiz. İyi idmanlar yapıyoruz. Maçtan önce öz güvenli başlamamız gerektiğini konuştuk. Bazen böyle maçlar oynanabiliyor. İlk yarıdaki performansı tekrarlamamalıyız. Daha iyi bir futbolla oynamamız gerekiyor." diye konuştu.

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