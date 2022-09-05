Masuaku'dan maç sonu paylaşım

Beşiktaşlı Arthur Masuaku, MKE Ankaragücü maçı sonrası sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Masuaku'dan maç sonu paylaşım
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05 Eylül 2022 01:12
Beşiktaş'ın MKE Ankaragücü'nü Başkent'te 3-2 yenmesinin ardından Eryaman Stadyumu'nda olaylar yaşandı.

Bir Ankaragücü seyircisinin maç sonunda Cenk Tosun ve Salih Uçan'a saldırmasının ardından saha karıştı.

Beşiktaş'ın Fransız oyuncusu, karşılaşma sonrası instagram üzerinden paylaşımda bulundu.

İşte o paylaşım;



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