Masuaku'dan maç sonu paylaşım

Beşiktaş'ın MKE Ankaragücü'nü Başkent'te 3-2 yenmesinin ardından Eryaman Stadyumu'nda olaylar yaşandı.
Bir Ankaragücü seyircisinin maç sonunda Cenk Tosun ve Salih Uçan'a saldırmasının ardından saha karıştı.
Beşiktaş'ın Fransız oyuncusu, karşılaşma sonrası instagram üzerinden paylaşımda bulundu.
İşte o paylaşım;
Bir Ankaragücü seyircisinin maç sonunda Cenk Tosun ve Salih Uçan'a saldırmasının ardından saha karıştı.
Beşiktaş'ın Fransız oyuncusu, karşılaşma sonrası instagram üzerinden paylaşımda bulundu.
İşte o paylaşım;
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