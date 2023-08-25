Masuaku'dan Lucescu'ya sert tepki

Mircea Lucescu'nun açıklamalarının ardından Arthur Masuaku sert bir cevap verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Masuaku'dan Lucescu'ya sert tepki
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25 Ağustos 2023 17:09
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi maçında Dinamo Kiev karşısında 3-2'lik bir galibiyet aldı.

Mücadelenin ardından Dinamo Kiev teknik direktörü Mircea Lucescu, "Beşiktaş'a karşı değil de sanki Afrika Millli Takımı'na karşı oynadık. Bizde ise sadece kulüpte yetişmiş 11 oyuncu vardı." demişti.

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Arthur Masuaku, Lucescu'nun açıklamasına, "Bu açıklama problem değil mi?" diyerek tepki gösterdi.

İşte o paylaşım:




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