Masuaku'dan Lucescu'ya sert tepki

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi maçında Dinamo Kiev karşısında 3-2'lik bir galibiyet aldı.
Mücadelenin ardından Dinamo Kiev teknik direktörü Mircea Lucescu, "Beşiktaş'a karşı değil de sanki Afrika Millli Takımı'na karşı oynadık. Bizde ise sadece kulüpte yetişmiş 11 oyuncu vardı." demişti.
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Arthur Masuaku, Lucescu'nun açıklamasına, "Bu açıklama problem değil mi?" diyerek tepki gösterdi.
İşte o paylaşım:
Mücadelenin ardından Dinamo Kiev teknik direktörü Mircea Lucescu, "Beşiktaş'a karşı değil de sanki Afrika Millli Takımı'na karşı oynadık. Bizde ise sadece kulüpte yetişmiş 11 oyuncu vardı." demişti.
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Arthur Masuaku, Lucescu'nun açıklamasına, "Bu açıklama problem değil mi?" diyerek tepki gösterdi.
İşte o paylaşım: