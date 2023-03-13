Masuaku bu sezon 2. golünü attı

Beşiktaş'ta, Arthuar Masuaku bu sezonki 2. golünü kaydetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Masuaku bu sezon 2. golünü attı
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12 Mart 2023 23:31
Beşiktaş deplasmanda Başakşehir'i 2-0 mağlup etti.

Mücadelenin ikinci yarısında rakibi karşısında farkı 2'ye çıkaran Beşiktaş'ta, Arthuar Masuaku bu sezonki 2. golünü kaydetti.

Bu sezon ilk golünü Adana Demirspor karşısında serbest vuruştan kaydeden Masuaku, Medipol Başakşehir karşısında 55. dakikada fileleri havalandıran isim oldu.

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