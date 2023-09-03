Masterler Balkan Atletizm Şampiyonası sona erdi

İzmir'in ev sahipliğinde düzenlenen 32. Masterler Balkan Atletizm Şampiyonası tamamlandı.
Atatürk Stadı'nda 1 Eylül Cuma günü başlayan şampiyona, bugünkü yarışmalarla sona erdi.
Şampiyonada Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Yunanistan, Kosova, Moldova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Slovenya'dan 484 atlet mücadele etti.
Atatürk Stadı'nda 1 Eylül Cuma günü başlayan şampiyona, bugünkü yarışmalarla sona erdi.
Şampiyonada Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Yunanistan, Kosova, Moldova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Slovenya'dan 484 atlet mücadele etti.