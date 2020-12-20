Masterchef yeni bölüm elenen yarışmacı kim? Son bölüm Masterchef kim gitti?

Bugün Masterchef 20 Aralık 2020 Pazar yayınlanan bölümde kim elendi? Masterchef elenen yarışmacı kim? Masterchef kim gitti, yarışmadan ayrıldı belli oldu. Eleme adayları arasında Masterchef'te 4. kişi kim olacak merak ediliyordu. Hafta boyunca yapılan yarışmalarda eleme adayı olan 3 kişiye ek olarak 4. isim belli olmuştu. TV8'in soluksuz izlenen yarışma programında bu hafta kim elenecek merakla bekleniyor.Masterchef eleme potasında eleme adayı olarak gösterilecek 4. ve son isim Özgül olmuştu. Yarışmadan elenen yarışmacı kim olacak belli oluyor.20 Aralık 2020 günü yayınlanan bölümde Masterchef'te kim elendi belli olacak. Elenen yarışmacı belli olduktan sonra detayları haberimizden bulabilirsiniz.Masterchef yarışmasında yapılan özel yemeği en iyi yapan isim belli oldu ve eleme adayı olarak gösterilen 4. isim açıklandı.Bu hafta Masterchef'te yayınlanan bölümde 4. eleme adayı Özgül oldu ve haftanın diğer eleme adayı ile birlikte eleme potasını oluşturacak. Eleme potasındaki diğer yarışmacılar Barbaros, Eray ve Serhat olmuştu.Masterchef jüri koltuğunda oturan ve renkli kişiliği, babacan tavırları ve yer yer sert kişiliği ile tanınan Mehmet Yalçınkaya, aslen Bolulu ve 45 yaşında.2004'te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı. 2005 yılında Amerika'nın ünlü gurme dergisi "CULINARY" de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı.Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı.Fransa, İtalya, Katar, Almanya ve Yunanistan gibi dünyanın farklı yerlerinde ve farklı kültürlerde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı.'Fusion Mutfak' akımını Türkiye' de ilk uygulayan isim olan Mehmet Yalçınkaya, dünya çapında başarılarını kanıtlamış bir isim.Danilo Zanna, 1982 yılında İtalya'nın Prato kentinde dünyaya geldi. Ailesinin izinden giden Danilo Zanna, bir süre sonra İtalyan mutfağında harikalar yarattı. Eşi Tuğçe Demirbilek ile tanıştıktan sonra Türkiye'ye yerleşmeye karar veren Zanna, kendisine bir restoran açtı.Zahide Yetiş'in programında şeflik yapmaya başlayan Danilo Zanna, Türkçe'yi kendisini ifade edecek kadar öğrendikten sonra Planet Mutfak Kanalında 'İtalyan İşi' adında bir program sundu.Bir erkek çocuk sahibi olan Danilo Zanna, bir dönem ATV ekranlarında da yer alan Elin Oğlu programının sunuculuğunu üstlendi. Görümce isimli sinema filminde de yer almıştır. Danilo Zanna, Masterchef 2019-2020 sezonunun jüri üyeleri arasında yer aldı.1971'de İstanbul'da dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1996 yılına kadar Türkiye'de kaldı. 25 yaşında iken 1995 senesinde Yüksek Lisans yapmak için Avustralya'ya gitmiştir. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun olmuş, daha sonra master yapmıştır.Somer Sivrioğlu, Sydney'de kuzeni ile birlikte 'Efendy' isimli bir Türk restoranı açmıştır.Menüsünde pek çok türk lezzeti bulunan restoran yurt dışında Türk lezzetlerini temsil eden bir marka haline gelmiştir. Geçmişten günümüze, en iyi restoran, en iyi et ve en iyi lezzet ödülü gibi çok dalda ödül sahibi olmuştur. Efendy isimli restoranı Sydney'de en iyi bilinen lezzet duraklarından biri olmuştur."Anatolia: Adventures in Turkish Cooking" isimli bir kitabı da bulunuyor.