Masterchef Walison kimdir? Walison nereli, kaç yaşında, evli mi?

WALISON KİMDİR?

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Masterchef Walison kaç yaşında, Walison evli mi sorularının sorulduğu günlerde yeni gelişmeler yaşanıyor. Masterchef yarışmasında ilk 16'ya seçilmeyen Walison daha sonradan yarışmaya dahil oldu ve dikkat çeken yemekler yapmayı başarmıştı. Walison kaç yaşında, Walison evli mi? Walison nereli gibi sorular oldukça fazla kez soruluyor.Brezilyalı, Santos Sao Paulo doğumlu ve 35 yaşında. 18 yılı oyuncu ve model kariyerinde uluslararası alanda başarılı işler yapmış. Meksika, ABD (Miami, NYC, Los Angeles),İtalya (Milano),Kore ve diğerleri gibi 4'ten fazla ülkede yaşamış.Portekizce, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca ve orta düzeyde Türkçe olmak üzere beş biliyor.Melisa Pınar ile evli olan Walison Fonseca'nın 11 yaşında Amaya adında bir çocuğu var.Walison Türkiye'ye gelme nedenini şu sözlerle açıkladı:"Dünyada uzun yıllar sonra Malta adasında bir işim vardı ve bu işten sonra Türkiye'yi tanımaya ilgi duydum. Kısa süre sonra İstanbul'a aşık oldum ve burada yaşamaya karar verdim. Türk kültürünü seviyorum çünkü burada kendimi evimde hissediyorum."