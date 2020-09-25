Masterchef Walison kimdir? Walison nereli, kaç yaşında, evli mi?

Masterchef yarışmasının sempatik ismi Brezilyalı Walison kimdir, nereli ve kaç yaşında gibi sorular ilgiyle takip ediliyor. İlgiyle takip edilen yarışma programı Masterchef Türkiye 2020 yarışmacılarından olan Walison kimdir sorusunu araştıranların sayısı bir hayli çok. Peki Walison kim? Walison nereli? Walison evli mi? sorularının detayı haberimizde.

25 Eylül 2020 06:30
Masterchef Walison kimdir? Walison nereli, kaç yaşında, evli mi?
Masterchef Walison kaç yaşında, Walison evli mi sorularının sorulduğu günlerde yeni gelişmeler yaşanıyor. Masterchef yarışmasında ilk 16'ya seçilmeyen Walison daha sonradan yarışmaya dahil oldu ve dikkat çeken yemekler yapmayı başarmıştı. Walison kaç yaşında, Walison evli mi? Walison nereli gibi sorular oldukça fazla kez soruluyor.
WALISON KİMDİR?

Brezilyalı, Santos Sao Paulo doğumlu ve 35 yaşında. 18 yılı oyuncu ve model kariyerinde uluslararası alanda başarılı işler yapmış. Meksika, ABD (Miami, NYC, Los Angeles),İtalya (Milano),Kore ve diğerleri gibi 4'ten fazla ülkede yaşamış.

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Portekizce, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca ve orta düzeyde Türkçe olmak üzere beş biliyor.

Melisa Pınar ile evli olan Walison Fonseca'nın 11 yaşında Amaya adında bir çocuğu var.

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WALISON NEDEN TÜRKİYE'YE GELDİ

Walison Türkiye'ye gelme nedenini şu sözlerle açıkladı:

"Dünyada uzun yıllar sonra Malta adasında bir işim vardı ve bu işten sonra Türkiye'yi tanımaya ilgi duydum. Kısa süre sonra İstanbul'a aşık oldum ve burada yaşamaya karar verdim. Türk kültürünü seviyorum çünkü burada kendimi evimde hissediyorum."



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