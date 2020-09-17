masterchef masterclass kim kazandı, masterchef 16 eylül 2020 izle

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MASTERCHEF 16 EYLÜL BÖLÜMÜ İZLE DİNLE TV8

Masterchef Türkiye'de heyecan her geçen gün artarak devam ediyor. Ünlü yemek yarışma programı Masterchef'te yarışmacılar 16 Eylül bölümüne MasterClass aldı ve birbirleri ile yarıştı. Şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu özel teknikler göstererek yarışmacıları hem eğitti hem de yarıştırdı. Yarışmacıların azmi ve hırsı her zamanki gibi dikkat çekerken 16 Eylül 2020 günü kıran kırana bir yarış geçti.MasterChef Türkiye'nin bu akşamki yeni bölümünde MasterClass heyecanı yaşandı. Somer Şef, Mehmet Şef ve Danilo Şef, ilk önce 16 yarışmacıyla başlayan rekabeti, 8 yarışmacıya sonra ise son 4'e kadar indirdi. Şefler bütün aşamalarda yemekleri nasıl yapılacağını detaylı bir şekilde anlattı. MasterChef Türkiye 2020'nin 16 Eylül 2020 tarihinde yayımlanan Masterclass bölümünde bütün aşamaları başarıyla geçip MasterClass'ı kazanan hangi yarışmacı oldu?MasterChef Türkiye 2020'nin yeni bölümünde bu akşam bir kez daha MasterClass heyecanı yaşandı. Somer Şef, Danilo Şef ve Mehmet Şef bu akşam yarışmacıları MasterClass'ta oldukça incelikli eğitimler verdi. Bu akşam yarışmacılar tavuk pişirme ve kesme tekniklerini öğrendi. Kesim tekniklerinde Mehmet Şef adeta şov yaptı. MasterClass eğitimlerini en iyi şekilde alan yarışmacılar, MasterClass ödül oyununda karşı karşıya geldi ve en iyi tabağı yapan yarışmacılar bir sonraki tura geçme şansını yakaladı.Mehmet Şef'ten Masterclass eğitimi alan 16 yarışmacı arasından ödül oyununda en başarılı olan 8 isim Esra, Barbaros, Özgül, Sefa, Eray, Selin, Ayyüce ve Uğur oldu. Bu 8 isim Somer Şef'in Masterclass'ına katılmaya hak kazandı. Somer Şef'in Masterclass eğitiminden başarıyla geçen 4 isimse Uğur, Barbaros, Esra ve Sefa oldu.Uğur, Barbaros, Esra ve Sefa Danilo Şef'in Masterclass'ına katılmaya hak kazandı ve ördek göğsünü en iyi şekilde pişirmeye çalıştı. En iyi tabağı hazırlayan 1 isimse bu haftanın Masterclass'ını kazanan isim oldu.Böylelik MasterChef'te bu haftanın Masterclass'ını kazanan isim Esra oldu.MasterChef Türkiye 2020'nin yeni bölümünde bu akşam yarışmacılar MasterClass eğitimi almak için toplandı. Somer Şef, yarışmacılara MasterClass eğitiminin artık yeni döneme girildiğini ve aşamalar olacağını belirtti. MasterChef'te bu akşam ilk önce Mehmet Şef'ten eğitim alan 16 yarışmacı arasından sadece 8'i verilen ödevi doğru yaparak Somer Şef'in Masterclass'ına katılabildi. Somer Şef'in Masterclass'ı sonrasında verilen ödevi en iyi terine getiren 4 kişi ise Danilo Şef'ten MasterClass eğitimi alma hakkı kazandı. MasterChef'te bundan sonra kazanan kişiler tüm eğitimlerin tamamını alabilecek.