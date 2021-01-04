Masterchef kim kazandı, Masterchef şampiyonu kim birinci? 2021 Masterchef birinci yarışmacı

İzle Masterchef final 3 Ocak 2021 Pazar canlı yayın takip şampiyon kim oldu? Masterchef birincisi TV8, Masterchef finalinde kazanan şampiyon Masterchef final canlı izle TV8 HD yayınında ortaya çıkıp belli oldu. TV8'de yayınlanan ve 6 aydır süren Masterchef yarışmasında kazanan yarışmacı açıklandı. Yemek yapma konusunda usta olan şeflerin katıldığı Masterchef finali şampiyon olmak için iki yarışmacı Barbaros ve Serhat finalde yemeklerini yaptı ve yarışmayı kazanmak için büyük çaba gösterdi. Masterchef kim kazandı? Masterchef final canlı izle TV8 HD, Masterchef kazanan kim? Masterchef şampiyonu, Masterchef birincisi, Masterchef'te kim 1. oldu? ile ilgili detayları haberimizde okuyabilirsiniz.

04 Ocak 2021 00:39
Masterchef kim kazandı, Masterchef şampiyonu kim birinci? 2021 Masterchef birinci yarışmacı
Masterchef yarışmasının finalini kim kazandı, Masterchef kim kazandı, Canlı izle Masterchef kim kazandı şampiyon? Şampiyonun belli olduğu Masterchef yarışmasında kim kazandı? Masterchef kim birinci oldu? Masterchef final canlı izle TV8 HD, Masterchef 1. kim oldu? izleyicileri TV8 ekranlarında şampiyonun belirlendiği bölümü izliyor. Televizyonda TV8'de yayınlanan Masterchef programında kazanan isim Serhat veya Barbaros finalde yarıştı.
Masterchef yarışmasında kazananın belli oldu. Masterchef yarışmasının birincisi Serhat Doğramacı olarak resmen açıklandı.

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MASTERCHEF KİM 1. OLDU, MASTERCHEF'İ KİM KAZANDI? MASTERCHEF ŞAMPİYONU

İlgiyle takip edilen Masterchef programında birincinin belli olduğu program 3 Ocak 2020 Pazar günü belli oldu. Masterchef 2020 finalinde Serhat ve Babaros yarıştı ve Masterchef final canlı izle TV8 HD en iyi yemeği yapıp en yüksek puanı alan yarışmacı şampiyonluk ipini göğüsledi ve birinci oldu. TV8'de yayınlanan Masterchef şampiyonu belli olduktan sonra haberimizde olacak.

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MASTERCHEF KİM ÖNDE? FİNAL BÖLÜMÜ ÖZET
MasterChef Türkiye 2020 büyük finali, bu sene iki günde yapılacak. Bu akşam ekrana gelecek ilk turunda yaratıcılık üzerine üç oyun oynanacak. Bu oyunların sıralaması şu şekilde olacak;

1. Yarışmada ilk yaptıkları yemeğin malzemesi verildi ve bir kez daha aynı yemeği yapmaları istendi.

2. Dört temel malzeme ile yapılacak yaratıcı bir yemek

3. Yarışmacıların mutfakta dönüm noktası olan, hayatlarını değiştiren tabak…

İlk oyunda yarışmacılar, MasterChef'te ilk yaptıkları yemeği bir kez daha yapmaya çalıştı. Yarışmada öğrendikleri ile farklı teknikler ve malzemeler kullandı. Bu yemeği yapmaları için bir saat süreleri vardı. Süre sonunda şefler, yapılan yemeklerin tadımını yapıp değerlendirmelerini açıkladı. Bu oyunda yarışmacıların aldıkları puanlar şöyle;

Danilo şef: Serhat 8 - Barbaros 9
Somer şef: Serhat 8 - Barbaros 8
Mehmet şef: Serhat 7 - Barbaros 8

Barbaros 25
Serhat 23

Final Masterchef canlı yayında Barbaros avantajlı durumda.

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Günün ikinci oyununda dört ana ürün ve temel gıdalar kullanılarak bir yaratıcı yemek yapılacaktı. Verilen süre yine bir saat oldu. Yarışmacıların hazırladığı tabaklar şefler tarafından değerlendirildi. İkinci oyunda yarışmacıların aldığı puanlar şöyle;

Danilo şef: Serhat 7 - Barbaros 7
Somer şef: Serhat 7 - Barbaros 7
Mehmet şef: Serhat 7 - Barbaros 7

İki yarışmacı da 21'şer puan aldı ve böylece puan durumunda değişiklik olmadı. Bu oyun sonrasında Barbaros 46 puana, Serhat 44 puana yükseldi.

Gecenin son bölümünde yarışmacılar kendileri için dönüm noktası sayılan yemeği yaptı. Süre sonunda şefler günün son puanlarını verdi. Verilen bu puanlar sonucunda Barbaros, 69'a 66 skorla ilk turu kazanan yarışmacı oldu.

Barbaros 25 + 21 + 23 = 69
Serhat 23 + 21 + 22 = 66

MASTERCHEF FİNAL 3 OCAK 2021 PAZAR GÜNÜ NELER OLACAK?

Masterdhef yarışmasının finalinde yarışmacılar Serhat ve Barbaros kendi imza yemeklerini yapacak. İmza yemeklerini jüri üyeleri Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'ya sundu.



MASTERCHEF FİNALİ NE ZAMAN?

Masterchef final yarışması 3 Ocak 2021 Pazar günü saat 20:00'de TV8'de canlı yayında olacak.

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