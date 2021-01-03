Masterchef kim kazandı, Masterchef şampiyonu kim birinci? 2021 Masterchef birinci yarışmacı

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Masterchef yarışmasının finalini kim kazandı, Masterchef kim kazandı, Canlı izle Masterchef kim kazandı şampiyon? Şampiyonun belli olduğu Masterchef yarışmasında kim kazandı? Masterchef kim birinci oldu? Masterchef final canlı izle TV8 HD, Masterchef 1. kim oldu? izleyicileri TV8 ekranlarında şampiyonun belirlendiği bölümü izliyor. Televizyonda TV8'de yayınlanan Masterchef programında kazanan isim Serhat veya Barbaros finalde yarıştı.İlgiyle takip edilen Masterchef programında birincinin belli olduğu program 3 Ocak 2020 Pazar günü belli oldu. Masterchef 2020 finalinde Serhat ve Babaros yarıştı ve Masterchef final canlı izle TV8 HD en iyi yemeği yapıp en yüksek puanı alan yarışmacı şampiyonluk ipini göğüsledi ve birinci oldu. TV8'de yayınlanan Masterchef şampiyonu belli olduktan sonra haberimizde olacak.MasterChef Türkiye 2020 büyük finali, bu sene iki günde yapılacak. Bu akşam ekrana gelecek ilk turunda yaratıcılık üzerine üç oyun oynanacak. Bu oyunların sıralaması şu şekilde olacak;1. Yarışmada ilk yaptıkları yemeğin malzemesi verildi ve bir kez daha aynı yemeği yapmaları istendi.2. Dört temel malzeme ile yapılacak yaratıcı bir yemek3. Yarışmacıların mutfakta dönüm noktası olan, hayatlarını değiştiren tabak…İlk oyunda yarışmacılar, MasterChef'te ilk yaptıkları yemeği bir kez daha yapmaya çalıştı. Yarışmada öğrendikleri ile farklı teknikler ve malzemeler kullandı. Bu yemeği yapmaları için bir saat süreleri vardı. Süre sonunda şefler, yapılan yemeklerin tadımını yapıp değerlendirmelerini açıkladı. Bu oyunda yarışmacıların aldıkları puanlar şöyle;Danilo şef: Serhat 8 - Barbaros 9Somer şef: Serhat 8 - Barbaros 8Mehmet şef: Serhat 7 - Barbaros 8Final Masterchef canlı yayında Barbaros avantajlı durumda.Günün ikinci oyununda dört ana ürün ve temel gıdalar kullanılarak bir yaratıcı yemek yapılacaktı. Verilen süre yine bir saat oldu. Yarışmacıların hazırladığı tabaklar şefler tarafından değerlendirildi. İkinci oyunda yarışmacıların aldığı puanlar şöyle;Danilo şef: Serhat 7 - Barbaros 7Somer şef: Serhat 7 - Barbaros 7Mehmet şef: Serhat 7 - Barbaros 7İki yarışmacı da 21'şer puan aldı ve böylece puan durumunda değişiklik olmadı. Bu oyun sonrasında Barbaros 46 puana, Serhat 44 puana yükseldi.Gecenin son bölümünde yarışmacılar kendileri için dönüm noktası sayılan yemeği yaptı. Süre sonunda şefler günün son puanlarını verdi. Verilen bu puanlar sonucunda Barbaros, 69'a 66 skorla ilk turu kazanan yarışmacı oldu.Barbaros 25 + 21 + 23 = 69Serhat 23 + 21 + 22 = 66Masterdhef yarışmasının finalinde yarışmacılar Serhat ve Barbaros kendi imza yemeklerini yapacak. İmza yemeklerini jüri üyeleri Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'ya sundu.Masterchef final yarışması 3 Ocak 2021 Pazar günü saat 20:00'de TV8'de canlı yayında olacak.