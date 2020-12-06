Masterchef kim elendi son bölüm 6 Aralık 2020 Pazar (Eleme adayları kim?)

Masterchef eleme gecesinde Serhat haftanın ikinci eleme adayı oldu. Haftanın ilk eleme adayı ise Ebru olmuştu.

MasterChef Türkiye'nin 115. yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Sevilen yarışma Mastercef Türkiye 2020 6 Aralık Pazar günü yayınlanacak ve haftanın son gününde eleme gecesi ekrana gelecek ve bir yarışmacı hayallerine veda edecek. Masterchef yarışmasında 7. olan yarışmacı bugün belli olacak. Masterchhhef'te kim elendi? Masterchef elenen yarışmacı kim? Masterchef son bölüm kim elendi detayları haberimizde.Dokunulmazlığı Kırmızı takımın kaybetmesi halinde üçüncü eleme adayı Eray olacak. Böylece eleme oyunu Kırmızı takım yarışmacıları ile yapılacak. Dokunulmazlığı kazanmak için takımlar en lezzetli suşileri hazırlayacak. Dokunulmazlık oyununu Kırmızı takımın kazanması halinde Eray, son altıya kalmayı garantileyecek.Mastercef Türkiye son bölüm eleme gecesi 6 Aralık 2020 saat 20:00'de TV8'de yayınlanacak.TV8'de yayınlanacak ekranların en beğenilen yarışma programında 6 Aralık Pazar günü eleme gecesi yaşanacak. Masterchef kim elendi? Masterchef son bölüm elenen kim detayları henüz belli olmadı. Belli olduktan sonra haberimizden okuyabilirsiniz.Bu hafta Masterchef yarışmacılarından 1 kişi elenecek ve 6 kişi kalacak. Dokunulmazlık oyunundan sonra Masterchef elenen kim ortaya çıkacak? Elenen yarışmacı kim Masterchef belli olduktan sonra haberimizden öğrenebilirsinizBU HAFTANIN ELEME ADAYI KİM?Masterchef jüri koltuğunda oturan ve renkli kişiliği, babacan tavırları ve yer yer sert kişiliği ile tanınan Mehmet Yalçınkaya, aslen Bolulu ve 45 yaşında.2004'te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı. 2005 yılında Amerika'nın ünlü gurme dergisi "CULINARY" de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı.Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı.Fransa, İtalya, Katar, Almanya ve Yunanistan gibi dünyanın farklı yerlerinde ve farklı kültürlerde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı.'Fusion Mutfak' akımını Türkiye' de ilk uygulayan isim olan Mehmet Yalçınkaya, dünya çapında başarılarını kanıtlamış bir isim.1971'de İstanbul'da dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1996 yılına kadar Türkiye'de kaldı. 25 yaşında iken 1995 senesinde Yüksek Lisans yapmak için Avustralya'ya gitmiştir. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun olmuş, daha sonra master yapmıştır.Somer Sivrioğlu, Sydney'de kuzeni ile birlikte 'Efendy' isimli bir Türk restoranı açmıştır.Menüsünde pek çok türk lezzeti bulunan restoran yurt dışında Türk lezzetlerini temsil eden bir marka haline gelmiştir. Geçmişten günümüze, en iyi restoran, en iyi et ve en iyi lezzet ödülü gibi çok dalda ödül sahibi olmuştur. Efendy isimli restoranı Sydney'de en iyi bilinen lezzet duraklarından biri olmuştur."Anatolia: Adventures in Turkish Cooking" isimli bir kitabı da bulunuyor.Danilo Zanna, 1982 yılında İtalya'nın Prato kentinde dünyaya geldi. Ailesinin izinden giden Danilo Zanna, bir süre sonra İtalyan mutfağında harikalar yarattı. Eşi Tuğçe Demirbilek ile tanıştıktan sonra Türkiye'ye yerleşmeye karar veren Zanna, kendisine bir restoran açtı.Zahide Yetiş'in programında şeflik yapmaya başlayan Danilo Zanna, Türkçe'yi kendisini ifade edecek kadar öğrendikten sonra Planet Mutfak Kanalında 'İtalyan İşi' adında bir program sundu.Bir erkek çocuk sahibi olan Danilo Zanna, bir dönem ATV ekranlarında da yer alan Elin Oğlu programının sunuculuğunu üstlendi. Görümce isimli sinema filminde de yer almıştır. Danilo Zanna, Masterchef 2019-2020 sezonunun jüri üyeleri arasında yer aldı.