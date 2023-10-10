Masterchef kim elendi, kim kazandı 9 Ekim 2023 | Masterchef kaptanlık kim aldı, mavi takım kaptanı kim oldu?

Masterchef kim elendi, kim kazandı? Masterchef'ten elenen yarışmacı dün akşam oynanan oyunların sonucunda belli oldu. Geçtiğimiz haftanın eleme adayları Eda, Alican, Kerem, Tanya, Ayaz, Cemre ve Hasan oldu. Önceki hafta ise, MasterChef 2018 şampiyonu Uğur Kardaş ilk haftadan yarışmaya veda etmişti. Son programda yaşananlar merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında, "9 Ekim 2023 MasterChef'te kim elendi, kim gitti?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Masterchef kaptanlık kim aldı, mavi takım kaptanı kim oldu?TV8 ekranlarında mavi ve kırmızı takımın mücadelesi geride kaldı ve potaya girmiş olan yedi yarışmacının ''Tamam mı, devam mı?'' rekabeti ekrana geldi. Potada yer alan eleme adayları şöyle: Eda, Alican, Tanya, Hasan, Cemre, Kerem ve Ayaz.Tabakların değerlendirilmesi ardından potadan birinci olarak Hasan çıktı. İkinci Cemre, üçüncü de Kerem oldu.Eda, Alican, Ayaz ve Tanya ikinci tura çıktı. Bu etapta Mehmet Şef'in imza tabağı olan ''Arı''yı yapmaları istendi.Eda ile Ayaz, ballarının olmadığını belirtti. İki yarışmacı da şeflere eksik tabak sundu.Mehmet Şef'in tabağını en iyi yapan Tanya, ikinci aşamada potadan çıkan ilk isim, Alican ise ikinci isim oldu.Ayaz ile Eda son ikiye kaldı. 18. haftada veda eden isim Eda oldu.Veda ederken Eda, ''Şefim aylardır bu tabağı bekliyordum açıkçası. Yapamacağım hiçbir şeyi yoktu. Kendi elimle kendimi elemiş gibi bir şey oldu açıkçası. Çok çok yorumlmuştum zaten. Arkadaşlarla bu zamana kadar geçirdiğim zaman çok güzeldi. Bence çok başardım. Birçok kişinin istediği yerdeydim. 13 hafta gördüm çok şükür. Ben mutlu ayrılıyorum şefim. Bence görevimi tamamladım. Mental olarak gerçekten iyi değildim. Motivasyonum düşmeye başlamıştı. Bence iyi ayrıldığımı düşünüyorum. Mutluyum.'' sözlerini kullandı.MasterChef All Star'da kaptanlık oynunu kazanan isim HASAN oldu. Hasan kırmızı takım kaptanı olarak ise KIVANÇ'I seçti.Mavi takım: Hasan, Tahsin, Eren, Sergen, Dilara, Azize, Tanya, Cemre, BatuhanKırmızı takım: Kerem, Alican, Barış, Esra, Ayaz, Tolga, Barbaros, Metin, Kıvanç