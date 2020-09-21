Masterchef kim elendi? 20 Eylül Masterchef elenen kim?

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM TANITIM İZLE

MasterChef'in beşinci haftasında Furkan, kaptanlık oyununu kazandı ve Mavi takım kaptanı oldu. MasterChef Furkan, rakip takımın kaptanı olarak Selin'i seçti. Sonrasında ise Mavi takım ile Kırmızı takımın yarışmacıları seçildi. Oluşturulan bu iki takım, üç dokunulmazlık oyunu oynadı. İlk dokunulmazlığı kaybeden Mavi takımda eleme potasına gönderilen isimler Serhat ve Özgül oldu. Sonraki iki dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takımdan ise Selin, Sefa, Tanya ve Berker eleme potasına giren isimler oldu.MasterChef Türkiye eleme gecesinde final oyununa kalan isimler; Berker, Tanya ve Selin idi. Bu yarışmacılardan Somer şefin imza yemeğini yapmaları istendi. Bir saatlik sürenin sonunda üç isim arasında en başarılı tabağı çıkaran Berker, MasterChef'te kalmayı garantiledi. MasterChef'te bu gece veda eden isim ise Selin oldu.MasterChef 2020'nin kadrosuna dahil olan Selin Aydın 1990 yılında dünyaya geldi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi mezunu olan Selin Aydın İzmir doğumlu. İnsan Kaynakları ve Eğitim alanında hizmet veren bir firması bulunmaktadır. Aydın, aynı zamanda Ege İş Kadınları Dernek üyesidir ve dernekte aktif olarak görev almaktadır.MasterChef 2020 yeni bölüm fragmanında yedekten katılan yarışmacının Walison Fonseca olduğu görülüyor. Final turunda elenen MasterChef Walison, izleyiciler tarafından bir kez daha merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, MasterChef Walison Fonseca kimdir, kaç yaşında, nereli?Brezilyalı, Santos Sao Paulo doğumlu ve 35 yaşında. 18 yılı oyuncu ve model kariyerinde uluslararası alanda başarılı işler yapmış. Meksika, ABD (Miami, NYC, Los Angeles), İtalya (Milano), Kore ve diğerleri gibi 4'ten fazla ülkede yaşamış.Portekizce, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca ve orta düzeyde Türkçe olmak üzere beş biliyor.