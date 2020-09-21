Masterchef kim elendi? 20 Eylül Masterchef elenen kim?
Masterchef yarışmasında bu hafta kimin elendiği merak konusuydu. 20 Eylül'de yayınlanan TV8'de ekrana gelen yarışmada haftanın elenen yarışmacısı ve bu hafta hangi yarışmacı dahil oldu bilgisi yer alıyor. MasterChef Türkiye'nin ekranlara gelen 59. bölümünde final anında Selin ve Tanya karşı karşıya geldi. Serhat, Özgül, Selin, Sefa, Tanya ve Berker'in potada olduğu yarışmada MasterChef'e veda eden isim Selin oldu. Geçen hafta MasterChef'e yedeklerden katılan Selin'in ekran macerası kısa sürdü. Elendiğini duyan Selin stüdyoda gözyaşlarına hakim olamadı.
MasterChef'in beşinci haftasında Furkan, kaptanlık oyununu kazandı ve Mavi takım kaptanı oldu. MasterChef Furkan, rakip takımın kaptanı olarak Selin'i seçti. Sonrasında ise Mavi takım ile Kırmızı takımın yarışmacıları seçildi. Oluşturulan bu iki takım, üç dokunulmazlık oyunu oynadı. İlk dokunulmazlığı kaybeden Mavi takımda eleme potasına gönderilen isimler Serhat ve Özgül oldu. Sonraki iki dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takımdan ise Selin, Sefa, Tanya ve Berker eleme potasına giren isimler oldu.
MASTERCHEF ELEMEYE KİMLER KALDI?
MasterChef Türkiye eleme gecesinde final oyununa kalan isimler; Berker, Tanya ve Selin idi. Bu yarışmacılardan Somer şefin imza yemeğini yapmaları istendi. Bir saatlik sürenin sonunda üç isim arasında en başarılı tabağı çıkaran Berker, MasterChef'te kalmayı garantiledi. MasterChef'te bu gece veda eden isim ise Selin oldu.
MASTERCHEF SELİN KİMDİR?
MasterChef 2020'nin kadrosuna dahil olan Selin Aydın 1990 yılında dünyaya geldi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi mezunu olan Selin Aydın İzmir doğumlu. İnsan Kaynakları ve Eğitim alanında hizmet veren bir firması bulunmaktadır. Aydın, aynı zamanda Ege İş Kadınları Dernek üyesidir ve dernekte aktif olarak görev almaktadır.
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MASTERCHEF YENİ HANGİ YARIŞMACI GELDİ?
MasterChef 2020 yeni bölüm fragmanında yedekten katılan yarışmacının Walison Fonseca olduğu görülüyor. Final turunda elenen MasterChef Walison, izleyiciler tarafından bir kez daha merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, MasterChef Walison Fonseca kimdir, kaç yaşında, nereli?
MASTERCHEF WALİSON FONSECA KİMDİR?
Brezilyalı, Santos Sao Paulo doğumlu ve 35 yaşında. 18 yılı oyuncu ve model kariyerinde uluslararası alanda başarılı işler yapmış. Meksika, ABD (Miami, NYC, Los Angeles), İtalya (Milano), Kore ve diğerleri gibi 4'ten fazla ülkede yaşamış.
Portekizce, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca ve orta düzeyde Türkçe olmak üzere beş biliyor.