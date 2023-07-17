Haber Tarihi: 17 Temmuz 2023 12:20 - Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2023 12:20

MASTERCHEF ALL STAR KİM ELENDİ? 16 Temmuz 2023 Masterchef All Star elenen yarışmacı Güzide oldu

Masterchef All Star elenen yarışmacı belli oldu. 16 Temmuz 2023 Masterchef All Star'da kim elendi merak ediliyor. Bu haftanın eleme adayı olan üç isim ilk turda potadan çıkarken, eleme finaline Gamze, Berker, Mert, Güzide kaldı. Gecenin sonunda şeflerin oylaması ile bir isim MasterChef All Star sezonuna veda etti. Elenen yarışmacı, "Sona kadar gitmeyeceksem, burada vakit kaybetmenin anlamı yok." sözleri ile dikkat çekti. Peki, dün gece MasterChef'ten kim gitti? MasterChef All Star kim elendi? İşte, son bölümde elenen yarışmacı ve gecenin öne çıkanları.

MASTERCHEF ALL STAR KİM ELENDİ? 16 Temmuz 2023 Masterchef All Star elenen yarışmacı Güzide oldu
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MasterChef All Star yarışmasında 16 Temmuz 2023 akşamı eleme heyecanı yaşanıyor. Eleme potasına giren 7 yarışmacıdan birisinin bu akşam MasterChef All Star hayalleri son buldu. Birbirinden başarışı yarışmacıların bir araya geldiği MasterChef All Star'da son kararı jüriler veriyor. Peki, MasterChef All Star 16 Temmuz 2023 eleme adayları arasından kim gitti?

MASTERCHEF ALL STAR KİM ELENDİ? 16 TEMMUZ 2023
 Eleme turu final etabında Gamze, Berker, Mert, Güzide kaldı. Şefler bu turda yarışmacılardan Mehmet Şef'in 'Bodrum Geceleri' tabağını hazırlamalarını istedi. Süre ise 50 dakika oldu.
Heyecanlı ve gergin geçen turun sonunda sürenin bitmesiyle birlikte yarışmacılar tabaklarını şeflere sundu. Tadım yapan şefler oy birliği ile final eleme etabından geçen ilk yarışmacılar Mert ve Gamze oldu. Gecenin sonunda ise MasterChef All Star'dan elenen sezonun ilk yarışmacısı Güzide seçildi.

ELENEN İSİMDEN DUYGUSAL VEDA

MasterChef All Star'dan elenen Güzide şunları söyledi; "Yarışma hırsı ya da kazanma hırsı kesinlikle değil. Burada iyi bir haftamda değildim. İnanılmaz bir kadro toplamışsınız. Efsane tabaklar hazırlayacaklar. Benim her zaman şudur; sona kadar gitmeyeceksem, burada vakit kaybetmenin anlamı yok. Ben her zaman en sona odaklıyımdır. İlk hafta elenmişim ya da üçüncü beşinci hafta elenmişim açıkçası değişenim çok fazla olmuyor."

MASTERCHEF ELEME POTASINDAN KİMLER ÇIKTI?
2023 MasterChef All Star yarışmasında ilk eleme oyununda başarılı olan Batuhan, Eray ve Rıfat eleme potasından çıkmayı başardı.

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Eleme oyununda başarılı olamayan Berker, Gamze, Mert, Güzide ise son eleme oyununda Mehmet Şef tarafından hazırlanan imza yemeğine en yakın yemeği hazırlamak için tezgah başında kozlarını paylaştı.

MASTERCHEF KİM GİTTİ?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında 16 Temmuz 2023 Pazar günü yayınlanan MasterChef eleme gecesinde Mehmet Şef'in imza yemeğini en az başarılı hazırlayan isim yarışmaya veda etti. Elenen yarışmacı GÜZİDE oldu.

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