Masterchef 2020 yeni bölüm izle TV8 ilk finalist belli oldu, 2020 Masterchef yeni bölüm ilk finalist açıklandı (29 Aralık Salı)
ilk finalistin belli olduğu Masterchef 2020 final haftasında Barbaros, Serhat ve Emir arasında ilk finale yükselen yarışmacı belli oldu. Final yolculuğunda Masterchef 2020'de 29 Aralık Salı bölümü yayınlandı ve ilk finalist duyuruldu. Yapılan yarışmaların ardından 29 Aralık 2020 Salı TV8 bölümünde 2020 Masterchef finalisti belli oldu. Masterchef'te son 3'e kalan yarışmacılardan sonra 29 Aralık 2020 Salı günü yayınlanan bölümde ilk finalist belli oldu. Finale kalan ilk yarışmacı Masterchef 2020'de belli oldu ve ünlü şefler tarafından açıklandı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu tarafından aldığı oylarla Masterchef'in ilk finalisti açıklandı. TV8'de yayınlanan Masterchef yarışmasının 29 Aralık 2020 Salı günü yayınlanan bölümünde yaşananlar haberimizde...
Son bölüm Masterchef final haftasında 29 Aralık 2020 Salı günü yayınlanan bölümde ilk finalist belli oldu. Masterchef'te finale çıkmak için Barbaros, Emir ve Serhat yarıştı ve finale yükselen ilk yarışmacı açıklandı. Yeni bölüm 2020 Masterchef 29 Aralık Salı bölümünde ilk finalist belli oldu. Masterchef yarışmasında günün kazananı ilk finalist olarak final oyununda yarışmaya katılmaya hak kazandı. Finale doğru gidilen yarışmada yarışmacılar kendilerine verilen görevleri yerine getirerek oylamaya çıktı. Oylama sonucun da Masterchef'in ilk finalisti açıklandı.
Masterchef'te final oynamaya hak kazanan ilk finalist Barbaros oldu. Emir ve Serhat diğer finalist olmak için çalışmaya devam edecek.
MASTERCHEF İLK FİNALİST KİM OLDU?
29 Aralık 2020 bölümünde ilk finalist Barbaros oldu. Barbaros Masterchef yarışmasında finale yükselen ilk yarışmacı oldu.
Masterchef yarışmasında finale yükselen ilk yarışmacı finale yükseldikten sonra Barbaros'un ardından finalin ne zaman olacağı merak ediliyor. Henüz resmen açıklanmayan bilgilere göre Masterchef finali ne zaman belli olmadı. Masterchef finalinin 10 Ocak'ta olması bekleniyor.
MASTERCHEF FİNAL ÖDÜLÜ NEDİR? MASTERCHEF 2020 ÖDÜL NE KADAR?
Masterchef yarışmasında birincinin ödülünün ne olacağı merak ediliyor. Merak edilen konulardan olan Masterchef büyük ödül resmi olarak açıklanmadı. Masterchef yarışmasında büyük ödül daha önceki sezonda son model bir arabaydı.
MASTERCHEF 2020 İLK FİNALİST KİM OLDU İZLE YOUTUBE TEK PARÇA FULL
MASTERCHEF 29 ARALIK 2020 İLK FİNALİST OYLAMASI
İlk finalist oylamasında Masterchef yarışmasında finale yükselen yarışmacı yaptığı yemeklerden sonra şefler tarafından oylandı. Yapılan oylamada Yapılan oylamada Barbaros 71 puan alarak birinciliği alırken ikinci en yüksek puanı alan isim ise Emir oldu ve 65 puan aldı. Masterchef 2020'nin iddialı yarışmacılarından Serhat ise 61 puan aldı.