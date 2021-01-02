Masterchef 2020 final Serhat Barbaros canlı izle takip kesintisiz full yayın

İlgi gören yarışma programı Masterchef'te elenen yarışmacı Özgül ile Emir'in oynadığı eleme oyunundan sonra belli oldu. 2020 Masterchef 28 Aralık Pazar günü eleme oyununda veda gecesi yapıldı ve Masterchef kim gitti belli oldu. Masterchef yarışmasında adım adım finale gidilirken elenen yarışmacı belli oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'te kim elendi? Masterchef elenen yarışmacı kim? Masterchef eleme gecesinde kim gitti? Masterchef kim veda etti? Detayları ve sonuçları merakla bekleniyor.Masterchef finali merakla bekleniyor ve Masterchef final canlı yayın TV8'de yayınlanarak meraklı bekleyiş son buluyor.Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jürisinde olduğu Masterchef final izleyebilirsiniz.Masterchef yarışmasında birincinin ödülünün ne olacağı merak ediliyor. Merak edilen konulardan olan Masterchef büyük ödül resmi olarak açıklanmadı. Masterchef final büyük ödül daha önceki sezonda son model bir arabaydı.Yaklaşık 6 aydır devam eden Masterchef 2020 yarışmasında son elenen yarışmacı kim oldu ortaya çıktı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından yarışmada son yemeklerini yapan yarışmacılar Masterchef 2020 kim elendi sorusunun yanıtı belli oldu.30 Aralık Çarşamba Masterchef bölümünde elenen yarışmacının belli olduğu yarışmada kim elendi ortaya çıktı. Masterchef final oyunu öncesinde finalist olan 2 yarışmacının yapacakları yemek henüz resmi olarak açıklanmadı. Masterchef 2020 final oyunu belli olunca gelişmeleri haberimizden okuyabilirsiniz.Masterchef 2020 yarışması Ağustos ayında başlamıştı ve daha önce Masterchef elenen yarışmacı kim belli olmuştı. Masterchef'te daha önceki bölümlerde elenen yarışmacılar ş u şekilde: Duygu Acarsoy, Özgül Coşar,Ayyüce Kamit, Sedat Tuncer, Esra Tokell, Furkan Yalçın, Barbaros Yoloğlu, Tanya Kilitkaya, Berk İlter, Eray Aksungur, Uğur Yılmaz Deniz, Celal SarıgülMasterchef jüri koltuğunda oturan ve renkli kişiliği, babacan tavırları ve yer yer sert kişiliği ile tanınan Mehmet Yalçınkaya, aslen Bolulu ve 45 yaşında.2004'te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı. 2005 yılında Amerika'nın ünlü gurme dergisi "CULINARY" de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı.Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı.Fransa, İtalya, Katar, Almanya ve Yunanistan gibi dünyanın farklı yerlerinde ve farklı kültürlerde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı.'Fusion Mutfak' akımını Türkiye' de ilk uygulayan isim olan Mehmet Yalçınkaya, dünya çapında başarılarını kanıtlamış bir isim.Danilo Zanna, 1982 yılında İtalya'nın Prato kentinde dünyaya geldi. Ailesinin izinden giden Danilo Zanna, bir süre sonra İtalyan mutfağında harikalar yarattı. Eşi Tuğçe Demirbilek ile tanıştıktan sonra Türkiye'ye yerleşmeye karar veren Zanna, kendisine bir restoran açtı.Zahide Yetiş'in programında şeflik yapmaya başlayan Danilo Zanna, Türkçe'yi kendisini ifade edecek kadar öğrendikten sonra Planet Mutfak Kanalında 'İtalyan İşi' adında bir program sundu.Bir erkek çocuk sahibi olan Danilo Zanna, bir dönem ATV ekranlarında da yer alan Elin Oğlu programının sunuculuğunu üstlendi. Görümce isimli sinema filminde de yer almıştır. Danilo Zanna, Masterchef 2019-2020 sezonunun jüri üyeleri arasında yer aldı.1971'de İstanbul'da dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1996 yılına kadar Türkiye'de kaldı. 25 yaşında iken 1995 senesinde Yüksek Lisans yapmak için Avustralya'ya gitmiştir. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun olmuş, daha sonra master yapmıştır.Somer Sivrioğlu, Sydney'de kuzeni ile birlikte 'Efendy' isimli bir Türk restoranı açmıştır.Menüsünde pek çok türk lezzeti bulunan restoran yurt dışında Türk lezzetlerini temsil eden bir marka haline gelmiştir. Geçmişten günümüze, en iyi restoran, en iyi et ve en iyi lezzet ödülü gibi çok dalda ödül sahibi olmuştur. Efendy isimli restoranı Sydney'de en iyi bilinen lezzet duraklarından biri olmuştur."Anatolia: Adventures in Turkish Cooking" isimli bir kitabı da bulunuyor.