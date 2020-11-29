Masterchef 2. eleme adayi kim oldu? Masterchef 2. eleme adayi aciklandi (29 Aralık 2020)

TV 8'de yayınlanan Masterchef'te dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adayı olarak belirlenen haftanın ikinci yarışmacısı belli oldu. Haftanın 2. eleme adayı olarak belirlenen yarışmacının ardından dokulmazlık kazanan isim de ortaya çıktı. Haftanın eleme adayları kim? İkinci eleme adayı kim oldu? 2. eleme adayı yarışmacı 29 Kasım 2020 olarak belirlenen detaylara ulaşabilirsiniz.Masterchef Türkiye 2020 yarışmasında 2. eleme adayı Sefa oldu. Dokunulmazlığı Barbaros aldı, haftanın 1. eleme adayı Uğur olarak belirlenmişti.Bireysel dokunulmazlık oyunu sonrasında Kırmızı takımda oylama yapıldı. Barbaros'un oylama dışında kaldığı konseyde ismi en çok yazılan takım kaptanı Sefa oldu. Böylece Sefa, MasterChef'te haftanın ikinci eleme adayı oldu.Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu, Ürgüp Kapadokya'da yapıldı. Yöresel yemeklerden oluşan günün menüsü, özel yedi konuğa sunuldu. Verilen oyları şefler tek tek saydı, böylece hangi takım kaç oy aldı belli oldu. Sonuçta Mavi takım, Kırmızı takımdan daha fazla oy alarak MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım oldu.Kritik bireysel dokunulmazlık oyunu bitiminde şefler hazırlanan yemeklerin hem tadımını yaptı hem de sunumuna baktı. Sonrasında yaptıkları değerlendirmeler neticesinde bireysel dokunulmazlığı kazananın Barbaros olduğunu açıklandı.MasterChef'te Mavi takım içerisinde yapılan oylamanın ardından 2 oy takım kaptanı Ebru'ya çıkarken 2 oyda Uğur'a çıktı. Takım kaptanı olan potaya hem kendisini hemde Uğur'u gönderme şansı vardı. Ebru potaya Uğur'u gönderdi ve bu haftanın ilk eleme adayı Uğur oldu.