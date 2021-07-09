Masterchef 12. bölüm izle TV8 full HD (9 Temmuz Cuma)

MASTERCHEF 2021 12. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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MasterChef Türkiye için geri sayım başladı. TV8 ekranlarının herkes tarafından büyük bir beğeni ve ilgiyle takip edilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de yeni sezon için hazırlıklar sürüyor. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye'de bu yıl yine rekabet ve heyecan dolu bir sezon yaşanacak.Dünya mutfağını en iyi tanıtan ve anlatan yarışmalar arasında yer alan MasterChef'te bu yıl birbirinden yetenekli yarışmacılar, hem kendilerini geliştirip hem de yarışmanın en iyisi olabilmek adına boy gösterecek.Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yapacağı MasterChef Türkiye 2021 sezonu TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Yeni bölüm olan 12. bölümde yine şeflerin beğenisine sunulacak yemeklerin nasıl olacağı, hangi yemeklerin yapıldığını ve yarışmacıların elemeleri geçip geçmediği merakla bekleniyor.Hayalleri için savaşıyorlar... Önlükler için verilen mücadele tüm hızıyla sürüyor! Kimler yola devam edebilecek? İşte yeni bölüm tanıtımı! Yarışmacı adayları, zamanla olan yarışlarının sonucunda önlük kazanabilecek mi? Eğlenceli ve renkli yarışmacı adaylarıyla yeni bölüm, Birbirinden lezzetli tarifleriyle MasterChef Türkiye.MasterChef 2021'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Yeni bölümde Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın yarışmacılar hakkındaki kritik kararları ne yönde olacak? Kimler bir üst tura katılabilecek? İşte MasterChef 9 Temmuz 2021'nin 12. bölüm tanıtımı...