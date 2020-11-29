Masterched Uğur diskalifye görüntüleri mi? 29 Kasım bugün Uğur diskalifiye yayınlanacak mı?

Yaptığı paylaşımlarla büyük tepki çeken Uğur Deniz Yılmaz 2020 Masterchef'te son 8 yarışmacı arasına kalmıştı ve ardından paylaşımları ortaya çıkınca diskalifiye edilmişti. Uğur ne zaman diskalifiye edilecek, Uğur ne zaman yarışma dışında kalacak? Masterchef Uğur diskalifiye konusuyla ilgili gelişmeler haberimizde...Acun Ilıcalı, Ali Koç ve Aziz Yıldırım'a küfür eden, Fenerbahçe'ye "şikeci" diyen ve sosyal medya hesabından terbiye sınırlarını aşan paylaşımlar yapan Masterchef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'in Masterchef yarışmasıyla ilişiğinin kesildiğini açıkladı. Acun Ilıcalı açıklamasında "Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir." sözlerini kullanmıştı? Peki Deniz Masterchef Türkiye ne zaman elenecek? Masterchef Deniz diskalifiye bölüm ne zaman olacak gelişmelerini haberimizden okuyabilirsiniz.Son sekize kaldığı duyurulan yarışmacının sosyal medya paylaşımları nedeniyle MasterChef yarışmasından diskalifiye edildiği TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşım ile duyurulmuştu. Bu hafta ekrana gelen yeni bölümlerde boy göstermeye devam eden Uğur Yılmaz Deniz'in bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan elemede yarışmaya veda etmesi bekleniyor.26 yaşındaki Uğur Yılmaz Deniz'in iki kardeşi vardır. Aşçılığa çok severek başlamadığını fakat öğrendikçe ilgisinin arttığını söyleyen Uğur Yılmaz, ilk iş tecrübesini küçük bir restoranda yaşamıştır. Her gün öğrendiği bilgilere yenilerini ekledikçe kendini geliştirdiğini fark eden Uğur Yılmaz Deniz, çalıştığı yerden ayrılıp İl Riccio Bodrum'da çalışmaya başlamıştır. Orada 7 İtalyan şef ile birlikte çalışma şansını yakaladığını ifade eden Uğur Yılmaz Deniz, iş hayatına cruise gemisi olan Mein Schiff 2'de devam ederek tecrübelerine bir yenisini daha eklemiştir.6 aylık serüvenin ardından Türkiye'ye dönen Uğur Yılmaz Deniz, Kıbrıs Elexus Hotel'de işe başlamış fakat orada bilgilerinin köreldiğini fark eden Deniz, Katar'da çalışmaya karar vererek 2 sene boyunca orada aktif olarak mesleğini icra etmiştir.