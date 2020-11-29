Mastercef ikinci eleme adayı kim? Haftanın 2. eleme adayı belli oldu

Masterchef ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı ve 29 Kasım ikinci eleme adayı belli oldu. Yapılan yöresel yemekler, yedi özel konuk tarafından denendi ve sonrasında oylama yapıldı. Sayım sonunda Mavi takım 19-16 oy ile kazandı. İkinci eleme adayı kim? Eleme adayı belli oldu, Masterchef Türkiye haftanın 2. eleme adayı bilgileri haberimizde...

29 Kasım 2020 09:46
Mastercef ikinci eleme adayı kim? Haftanın 2. eleme adayı belli oldu
TV 8'de yayınlanan Masterchef'te dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adayı olarak belirlenen haftanın ikinci yarışmacısı belli oldu. Haftanın 2. eleme adayı olarak belirlenen yarışmacının ardından dokulmazlık kazanan isim de ortaya çıktı. Haftanın eleme adayları kim? İkinci eleme adayı kim oldu? 2. eleme adayı yarışmacı 29 Kasım 2020 olarak belirlenen detaylara ulaşabilirsiniz.
Masterchef Türkiye 2020 yarışmasında 2. eleme adayı Sefa oldu. Dokunulmazlığı Barbaros aldı, haftanın 1. eleme adayı Uğur olarak belirlenmişti.

HAFTANIN 2. ELEME ADAYI KİM? MASTERCHEF HAFTANIN İKİNCİ ELEME ADAYI

Bireysel dokunulmazlık oyunu sonrasında Kırmızı takımda oylama yapıldı. Barbaros'un oylama dışında kaldığı konseyde ismi en çok yazılan takım kaptanı Sefa oldu. Böylece Sefa, MasterChef'te haftanın ikinci eleme adayı oldu.

İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu, Ürgüp Kapadokya'da yapıldı. Yöresel yemeklerden oluşan günün menüsü, özel yedi konuğa sunuldu. Verilen oyları şefler tek tek saydı, böylece hangi takım kaç oy aldı belli oldu. Sonuçta Mavi takım, Kırmızı takımdan daha fazla oy alarak MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım oldu.



BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Kritik bireysel dokunulmazlık oyunu bitiminde şefler hazırlanan yemeklerin hem tadımını yaptı hem de sunumuna baktı. Sonrasında yaptıkları değerlendirmeler neticesinde bireysel dokunulmazlığı kazananın Barbaros olduğunu açıklandı.

HAFTANIN 1. ELEME ADAYI KİM? MASTERCHEF HAFTANIN BİRİNCİ ELEME ADAYI

MasterChef'te Mavi takım içerisinde yapılan oylamanın ardından 2 oy takım kaptanı Ebru'ya çıkarken 2 oyda Uğur'a çıktı. Takım kaptanı olan potaya hem kendisini hemde Uğur'u gönderme şansı vardı. Ebru potaya Uğur'u gönderdi ve bu haftanın ilk eleme adayı Uğur oldu.



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