Massimo Moratti: "Inter, Messi'yi getirecek kadar güçlü"

Inter'in eski başkanlarından Massimo Moratti, Inter'in Messi'yi getirmek için gereken her şeye sahip olduğunu belirtti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Massimo Moratti: 'Inter, Messi'yi getirecek kadar güçlü'
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14 Ağustos 2020 16:02
Inter'in eski başkanlarından Massimo Moratti, Messi transferi ve İtalya takımlarının Şampiyonlar Ligi'nden elenmeleri üzerine açıklamalarda bulundu.

Moratti, Inter'in sahibi olan Çin merkezli şirket Suning'in Arjantinli süper yıldızı getirebilecek güce sahip olduğunu düşünüyor.

"INTER'İN KAYNAKLARI YETERLİ"

Inter eski başkanı açıklamasında; "Şu anda sadece bir Inter taraftarıyım ve transferle ilgili bir bilgim yok. Ancak biliyorum ki; kaynakları düşündüğümüzde Inter, Messi ile anlaşabilir" dedi.

"BİRİ PSG'YE, DİĞERİ FRANSA 7.SİNE"

Massimo Moratti, Şampiyonlar Ligi değerlendirmesinde; "Bir İtalyan PSG'ye, diğeri ise Fransa Ligi'ni 7. bitiren takıma elendi. Açıkcası burada bir karşılaştırma yapmıyorum. Biz Inter'de Şampiyonlar Ligi kupası için 45 yıl bekledik. Juventus daha az bekledi ama belki bu sefer biz onlardan önce kazanırız" dedi.



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