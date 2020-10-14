Massimo Ferrero: 'Bilim insanları bizi yanıltıyor'

Sampdoria'nın sahibi Massimo Ferrero, iş adamlığı ve film yapımcılığı da yapıyor. Koronavirüs pandemisi hakkında konuşan takım sahibi, hastalığı inkar etmese de bilim insanlarının kafa karıştırıcı bilgiler verdiğini söyledi.



Ferrero, aynı zamanda koronavirüse yakalanan Cristiano Ronaldo'ya da geçmiş olsun dileklerini iletti.



"BELİRSİZLİK İNSANLARI ZORLUYOR"



Sampdoria Başkanı açıklamasında; "Bilim insanları televizyon ekranlarına çıkıyor ve her biri farklı bir şey söylüyor. Belirsizlik insanların aklını zorluyor. Zamanla hastaneleri vücut hastalıklarına kapatıp tamamen zihin hastalıkları için açmamız gerekecek." dedi.



69 yaşındaki iş adamı sözlerinin devamında; "Var olmayan şeyleri icat etmeyelim. Burada bir hastalık var ve bilimin mükemmel olduğunu haykırıyoruz. Doktorlara ve hastanelerde çalışan herkese teşekkür etmeliyiz. Ortada bir hastalık var ve hala hayattayız, şükürler olsun." dedi.



