Massimiliano Allegri'nin tek isteği Inter!

Juventus'tan ayrıldıktan sonra geçen sezonu boş geçiren Massimiliano Allegri, Paris Saint-Germain ve Inter arasındaki tercihini yaptı.



Sky Sport Italia'da yer alan habere göre; Allegri, PSG'den gelen 'gayrıresmi' teklifi kabul etmedi ve rotasını Inter'e çevirdi. Milan ve Juventus ile İtalya'da şampiyonluk yaşayan Allegri, Inter ile de bu başarıyı tatmak istediği bilgisi verildi.



Şu an Milano kulübünün teknik direktörü olan Antonio Conte'nin bu hafta içerisinde Inter ile biraraya gelmesi ve yolların ayrılmasının beklendiği bilgisi de verildi.



Şampiyonlar Ligi'nin son finalisti Paris Saint-Germain ise daha iyi bir teknik adam bulması halinde Thomas Tuchel ile yolları ayıracak.



Kariyerinde Aglianese, SPAL, Grosseto, Lecco, Sassuolo, Cagliari'yi çalıştırdıktan sonra Milan'da teknik direktör olan Allegri, Juventus'un serisinden önce şampiyon olan son teknik adamdı. 2014'te Juventus'a giden Allegri, 5 sezonda 5 şampiyonluk yaşadı.



