Massimiliano Allegri: 'Kenan Yıldız'a hayran kaldım''

İtalya Serie A ekibi Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, milli oyuncumuz Kenan Yıldız hakkında açıklamada bulundu.



İtalyan basınına konuşan Allegri, Kenan için övgü dolu sözlerde bulundu.



18 yaşındaki Kenan Yıldız'dan çok etkilendiğini belirten Massimiliano Allegri, "Kenan Yıldız muhteşem bir futbolcu, beni çok etkiledi. Hayran kaldım" ifadelerini kullandı.



JUVENTUS RAKAMLARI



Juventus formasıyla genç takımlarda 45 karşılaşmaya çıkan Kenan 15 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Hücumda görev yapan genç oyuncunun 2025 yılına kadar Juventus ile sözleşmesi bulunuyor.



