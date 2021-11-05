Massimiliano Allegri: ' Henüz olağanüstü hale gelmedik'

Ligde oynayacakları Fiorentina maçı öncesi konuşan Juventus teknik direktörü Massimiliano Allegri, "Susmanız, pedal çevirmeniz ve çalışmanız gerekiyor, henüz olağanüstü hale gelmedik." dedi.



İtalya Serie A'da üç maçtır kazanamayan Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde Zenit'i 4-2 yenerek nefes aldı.



İyi bir skorla Zenit'i mağlup eden takımına Allegri, "Zenit ile oynadığımız maçtan sonra olağanüstü hale gelmedik, daha iyi olmamız gerekiyor. Her şeyden önce, dört gol atmış olsanız bile maçı bırakmamalısınız." şeklinde konuştu.



"Savunmada bu hafiflik hissini ortadan kaldırmamız gerekiyor" diyen Allegri, "Hücumda olduğu kadar savunmada da iyi performans göstermeliyiz ve sonuçların istikrarını sağlamalıyız" diyerek sözlerini noktaladı.





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