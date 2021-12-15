Masouras, Trabzonspor için ateşi yaktı!

Trabzonspor'un transferdeki birinci önceliği olan Georgios Masouras, Trabzonspor'u yakın takibe aldı. 27 yaşındaki kanat oyuncusu sosyal medyadan, Karadeniz ekibiyle ilgili paylaşım ve haberler yapan hesapları takibe aldı. Olympiakos ile 2024 Haziran ayı sonuna kadar anlaşması bulunan Masouras, Trabzon'a sıcak bakarken kulübü ile görüşmeler sürüyor.



Yunan futbolcunun ayrıca vatandaşları Bakasetas ve Siopis ile de görüştüğü bildirildi. İki Yunan oyuncu ile fikir alışverişinde bulunan Masouras'ın, bordo-mavilileri takibe başlaması taraftarı da neşelendirdi.



Olympiakos ilk etapta kapıyı 10 milyon Euro'dan açarken, Trabzonspor satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle toplamda 5 milyon Euro'luk bir rakamı gözden çıkarmıştı. Yunan kulübü, kıran kırana süren pazarlıklarda geri adım attı. Hatta Olympiakos'un 7 milyon Euro civarında bir teklife 'evet' diyebileceği öğrenildi.



Yıldız futbolcu, 23 kez milli formayı giyip 3 gol kaydetmişti.









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