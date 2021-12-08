Masouras için Trabzonspor'dan talep: 10 milyon euro!

Georgios Masouras için görüşmelerini sürdüren Trabzonspor, satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle toplamda 5 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Olympiakos ise 10 milyon Euro'dan kapıyı açtı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Masouras için Trabzonspor'dan talep: 10 milyon euro!
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08 Aralık 2021 12:52
Evrard Kouassi sonrası Trabzonspor'da kanat harekâtı devam ediyor. Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı'nın çok istediği Georgios Masouras konusunda pazarlık aşamasına geçti.

Olympiakos forması giyen 27 yaşındaki yıldız için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi masada. Buna göre Trabzonspor, toplamda 5 milyon Euro'luk bir rakamı gözden çıkardı. Bu paranın ciddi bölümünün satın alma bedeli olarak sezon sonu ödenmesi planlanıyor.

Yunan ekibi ise 10 milyon Euro'dan kapıyı açtı. Masouras'ın takımda düzenli oynadığını ve kadrodaki en değerli isimlerden biri olduğunu belirten Olympiakos, rakamı yüksekte tutuyor.

Trabzonspor, transfer için pazarlıklarını sürdürüyor.


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