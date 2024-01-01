LA Clippers'ın pivotu Mason Plumlee'nin bu gece Miami Heat karşısında parkelere geri dönebileceği bildirildi.



Clippers'ın uzun rotasyonu, yaklaşık iki aydır takımdan uzak kalan Plumlee'nin yakında geri dönmesiyle ivme kazanmak üzere.



LA ekibinin 6 Kasım'da New York Knicks'e karşı oynadığı karşılaşmada sol dizindeki iç yan bağlarının burkulmasının ardından neredeyse tamamen iyileşen Plumlee'nin, bu gece parkelere geri dönüş yolunda olduğu bildirildi.



Plumlee'nin 25 maçlık yokluğunda Clippers, en son Indiana Pacers forması giymiş olan deneyimli pivot Daniel Theis'ı kadrosuna katmıştı.





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