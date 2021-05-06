Mason Mount'dan Toni Kroos'a cevap!

Chelseali Mason Mount, Real Madridli Toni Kroos'un maç öncesinde "Uykularımı kaçıran Chelseali oyuncu yok" sözlerine yanıt verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Mason Mount'dan Toni Kroos'a cevap!
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06 Mayıs 2021 02:21
Chelseali Mason Mount, Real Madrid'i eleyerek Şampiyonlar Ligi finaline yükseldikleri maçın ardından yaptığı açıklama ile dikkatleri üzerine çekti.

Genç İngiliz yıldız yaptığı açıklamada Real Madridli Toni Kroos'un maç öncesinde söylediği sözlerin kendilerini motive ettiğini belirtti. Mount açıklamasında, "Real Madridli bir oyuncu maçtan önce herhangi bir oyuncumuzun uykularını kaçırmadığını söylemişti. Demek ki takım olarak uykusunu kaçırması gerekiyor" diyerek manşetlere çıktı.

Toni Kroos, Chelsea maçı öncesinde verdiği bir röportajda "Chelsea'de olan en zorlayıcı oyuncuyu bilmiyorum. 15 yıldız herhangi bir futbolcu uykularımı kaçırmadı. Chelsea takım olarak iyi oynuyor ama tek bir isim söyleyemem" sözlerini kullanmıştı.

Mason Mount finalde Manchester City'e karşı oynayacakları maçla ilgili ise "Manchester City ile bu sezon 3 kez oynadık. İstanbul finali müthiş olacak" sözlerini kullandı.

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